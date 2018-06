Dans quelle position dormez-vous?

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question ! Il existerait un lien entre la façon dont les couples dorment, plus particulièrement la position dans laquelle ceux-ci trouvent le sommeil et l’état de leur relation. Voici un résumé (non exhaustif et adapté) des conclusions d’études faites par des psychologues et des spécialistes du langage corporel !

1. Position bretzel : c’est le face-à-face entrelacé. Cette position démontrerait un grand niveau d’intimité et de connexion sexuelle importante. Les partenaires qui dorment dans cette position-là sont souvent fusionnels au quotidien : on soupçonne même parfois un peu de dépendance affective de la part de l’un et/ou de l’autre ;

2. Position cuillère : position fréquente que celle d’être couché sur le coté. Dans ce cas-ci, le ventre de l’un est collé au dos de l’autre — le bras souvent placé sur l’autre. La symbolique de cette position ? La protection et elle démontre également une fabuleuse connexion érotique (toutefois, il semblerait que seulement 18 % des gens dorment comme ça...) ;

3. Position cuillère égarée : même position que la précédente, mais avec de l’espace entre les deux. Cette posture pour dormir démontre une belle complicité entre les partenaires ainsi qu’une grande facilité à se connecter au quotidien, toutefois il semblerait que la fréquence des rapprochements sexuels ne soit pas élevée pour ces couples ;

4. Position bord du gouffre : chacun est couché de son bord de lit – très au bord du lit d’ailleurs et dos l’un à l’autre. Le bord du gouffre (cliffhanger) est d’ailleurs souvent une position retrouvée après de très nombreuses années d’union, voire d’usure de la relation. Elle est aussi assez fréquente après une dispute. Bémol, à souligner — parfois les gens dorment dans cette position simplement pour avoir de l’air (dans ce cas moins sur le bord du lit) et se touchent un peu (bras, mains, jambes) — signifiant « chéri je t’aime, mais je veux dormir ! » ;

5. Position royale : homme ou femme sur le dos, les bras derrière la tête (un peu comme une couronne ou une cape) et l’autre adoptant la position du koala — bien blotti sur le thorax. Cette position démontre « tu peux compter sur moi, je suis en contrôle de la situation, fais-moi confiance » et témoigne d’un sentiment de bien-être et d’abandon (pour la personne en position koala) ;

6. Position dos à dos : confiance absolue et belle connexion. Lorsque les deux partenaires dorment dans cette position, cela exprimerait une confiance mutuelle importante. La confiance n’étant pas chose fixe, mais un sentiment qui est en perpétuelle évolution, donc toujours en mouvement, le fait de dormir dos à dos indiquerait qu’un solide sentiment est installé !

7. Position du toucher unique : câlin de jambes. Le fait de dormir relativement éloignés l’un de l’autre représente souvent un manque de complicité sexuelle, mais peu quand même dénoter un certain attachement au quotidien. Par le désir de se toucher (même juste un peu) lorsque couchés, les partenaires se signifient l’importance d’être en présence de l’autre ;

8. Position monopolisateur d’espace : l’un s’endort en prenant tout l’espace disponible ou presque dans le lit. Pendant que l’autre se fait tout petit dans l’espace qui reste dans le lit, en lançant souvent à la blague qu’il/elle n’a pas besoin de trop de place parce qu’il ou elle ne bouge pas beaucoup, signifie incontestablement pour ces spécialistes un manque important de générosité au sein de la relation... Il semblerait aussi que cette position peut révéler le fait que le couple traverse un moment difficile et que celui/celle qui prend le moins d’espace dans le lit le ferait également dans la vie (baisse de l’estime de soi, insécurité).