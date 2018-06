FAUTEUX LALANDE, Auréa



En toute sérénité, au C.I.S.S.S. des Laurentides de Lachute, le 7 juin 2018, est décédée en présence de ses filles, à l'âge de 89 ans, Mme Auréa Lalande, épouse de feu Alfred Fauteux.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Francine (Gilles Tremblay), Sylvie (Yves Baril) et Lynda (Sylvain Lessard), ses sept petits-enfants Robin, Alexandre, Alexandre, Cassie, Raphaël, Félix et Marc-Olivier, ses deux arrière-petits-enfants Xavier et Edouard, ses frères Jean-Guy (Berthe) et Jacques, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 juin 2018 à 11 heures en l'église de Saint-Hermas, 4291 rue Lalande, Mirabel, Qc, J7N 2Z4. La famille sera présente à compter de 10 heures à l'église afin de recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.450-562-4114www.salonrolandmenard.net