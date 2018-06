CLEMENTONI, Micheline

" Mimi "



De Boisbriand, le 12 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Micheline "Mimi" Clementoni, épouse de monsieur Luc Dufour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa belle-famille Josée (Bernard), Martin, Lyne, ses beaux-frères Yvon (Suzanne), Adrien, Louise D. et Chantal (Daniel), la famille Renaud, ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:RÉGIONAL GUAY418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 22 juin de 19h à 22h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 20h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.