Des missions coûteuses... et on ne sait pas tout

Les dépenses des missions des élus de l’Assemblée nationale au Canada et à l’étranger ont coûté un demi-million $ aux contribuables l’an dernier, sans compter les frais de certains repas de son président Jacques Chagnon, qui demeurent secrets.

Pour chacun des 23 voyages que Jacques Chagnon a effectués en 2017-2018, « des frais de repas pourraient avoir été comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement du cabinet du président de l’Assemblée nationale ». On ignore donc le total réel des coûts de ces voyages et les dépenses spécifiques en alcool.

Un voyage de 88 000 $

Le voyage le plus onéreux a été effectué à Kyoto, au Japon, et a duré quatre jours, en avril 2017, pour 88 643 $. La facture des repas s’élève à 2823 $, mais il est spécifié que des frais pourraient avoir été assumés par le cabinet de M. Chagnon. Le transport a coûté à lui seul 64 509 $ et les coûts d’interprète 5538 $.

Les élus Jacques Chagnon, Stéphane Billette, Nicole Ménard, Agnès Maltais et Sylvie D’Amours y ont notamment « tissé des liens » entre l’Assemblée nationale et les élus locaux, et abordé divers thèmes. Deux employées de l’Assemblée les accompagnaient.

Payer la traite

M. Chagnon a récemment admis qu’il « payait la traite » aux élus des trois principales formations politiques qui participent à ces missions, dans un esprit de team building.

Le Journal avait publié quelques jours plus tôt des reportages sur le manque de transparence de l’Assemblée nationale. Une motion avait ensuite été adoptée à l’unanimité pour « qu’un compte rendu et un rapport détaillé des dépenses soient publiés après chacune des missions parlementaires ».

D’ailleurs, l’Assemblée nationale détaille maintenant un peu plus les coûts des missions de ses élus. Auparavant, seuls les frais totaux de transports et les « autres frais » étaient divulgués. Maintenant, les coûts totaux des repas, de l’hébergement, des transports, de l’interprétation et d’autres frais sont ventilés.

Qui paie la traite ?

En 2016-2017, les missions parlementaires ont coûté 515 000 $ pour 51 voyages. L’an dernier, elles ont coûté environ 22 000 $ de moins pour 55 voyages, mais à plusieurs reprises, les frais de transport, d’hébergement et de repas ont été payés en totalité ou en partie par les organisations hôtes.

Ces missions interparlementaires sont différentes des missions économiques du gouvernement.

M. Chagnon n’a pas voulu commenter.