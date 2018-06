Grand défi Pierre Lavoie : La 6e édition de La Boucle plus que réussie

LÉVIS, QC – Pas moins de 7000 cyclistes ont participé à la sixième édition de la Boucle Vidéotron du Grand défi Pierre Lavoie dans le but d’inciter les gens à adopter de saines habitudes de vie.

Sous la chaleur du soleil, les Boucleurs ont décollé à 9 h samedi matin au siège social des Caisses Desjardins à Lévis sous les regards attentifs de plusieurs membres de leur famille et de nombreux Lévisiens qui se sont déplacés pour l’occasion.

«Je suis totalement satisfait. Sans rien enlever aux autres éditions, c’était selon moi la plus belle. Tout le long du parcours, les citoyens étaient dehors et ils nous encourageaient. J’espère qu’on a contaminé encore plus de personnes qui vont embarquer l’an prochain. C’est un succès sur toute la ligne», s’est exclamé le fondateur quelques minutes après avoir terminé l’épreuve.

«Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des athlètes élites qui font La Boucle. Ce sont des gens ordinaires qui se sont lancé un défi personnel. Ce n’était pas facile avec des vents assez forts. Honnêtement, j’avais hâte d’arriver. Je manquais d’eau, je crampais des orteils puis je suis entraîné, mais l’inconfort nous rend plus forts», a lancé Pierre Lavoie qui pédalait à fière allure malgré une côte cassée.

Une expérience inoubliable

Ce qui est bien avec ce parcours, c’est qu’il n’y a pas qu’un vainqueur à la fin de la journée, mais plus de 7000 gagnants. À la fin du trajet, tout le monde a le grand sourire aux lèvres. C’est le cas de Mathieu Roy, responsable des médias sociaux pour Salut Bonjour, qui était visiblement très fier d’avoir accompli ce défi.

«Je suis vraiment content de l’avoir fait (...) Ce qui a été le plus difficile, c’est le vent. Techniquement, dans une boucle, lorsque tu as le vent dans le visage, tu vas l’avoir dans le dos lors de l’autre partie, mais on dirait que ce n’est jamais arrivé. Psychologiquement, c’est plus difficile de combattre le vent que les côtes», a lancé Mathieu Roy, membre de l’une des quatre équipes de Québecor.

De son côté, l’animatrice culturelle à Salut Bonjour Sabrina Cournoyer va sans doute se rappeler longtemps de cette épreuve. Il y a à peine trois mois, elle a commencé à dévaler les pistes cyclables et c’est rapidement devenu une passion.

«C’est un grand accomplissement parce qu’on pense qu’on ne s’est pas suffisamment entraîné. Personnellement, je ne pensais jamais avoir la capacité physique pour faire un défi comme celui-là. J’appelle ma mère à la fin de toutes les étapes et je lui dis «Maman, je l’ai fait!», poursuit-elle.

«C’est incroyable de voir tellement de cyclistes prendre un envol comme ça parce qu’il y a une espèce de vague d’énergie qui se dégage de ce peloton-là. J’avais extrêmement peur de rouler en peloton, mais finalement c’est quelque chose de beaucoup plus positif que négatif parce que ça te donne de l’énergie», a expliqué Sabrina Cournoyer, qui en est à une première expérience au Grand Défi Pierre Lavoie.

Une dernière étape

Quelques heures après La Boucle, les participants du 1000 km sont arrivés à Valcourt dans les petites heures du matin afin de faire le plein d’énergie. Ils sont attendus dans les alentours de 15 h au Stade olympique de Montréal, dimanche .

Le parcours du jour

Étape 12

Départ : 9 h 30 de Valcourt

Arrivée : 12 h 30 à Mont-Saint-Hilaire

Distance : 81 km

Étape finale