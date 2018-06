Kavis Reed: «C’est injuste d’être jugé sur le passé»

Les Alouettes débutent une nouvelle saison, ce soir, à Vancouver. On ne sent pas de fièvre à Montréal. L’équipe porte encore les stigmates de sa dernière campagne. Les amateurs ne sont pas optimistes, pour la plupart. Les Alouettes ont raté les séries au cours des trois dernières années. Ils ont connu la pire saison de leur histoire l’an dernier, subissant 15 défaites en 18 matchs. Ils ne voient pas de lumière à l’horizon.

Le directeur général Kavis Reed a reçu un vote de confiance de la famille Wetenhall avec le mandat de dénicher un nouvel entraîneur en chef. À la surprise générale, il a convaincu un ancien pilote de la Ligue nationale de football, Mike Sherman, de prendre les commandes sur le terrain.

L’homme de 63 ans a du vécu. Il a dirigé les Packers de Green Bay, organisation célèbre de la NFL, de 2000 à 2005, les menant à trois championnats de division et quatre participations aux séries.

Ni promesses ni prédictions

Durant le camp d’entraînement, personne au sein de la direction des Alouettes ne s’est aventuré à faire des promesses ou des prédictions.

Wetenhall s’est ouvert sur ses états d’âme, la semaine dernière, en disant qu’il ne pouvait imaginer son équipe rater les séries une quatrième année d’affilée.

À quelques heures de l’ouverture de la saison, Reed et Sherman font preuve de prudence. Ils disent souhaiter évidemment que leur formation soit des séries en novembre prochain, mais ils n’offrent aucune garantie.

Les Alouettes partent de loin. Leurs dirigeants savent très bien que les victoires sont la seule chose qui convaincra les amateurs désabusés de reprendre le chemin du stade Percival Molson.

« Le plus important en ce moment est d’avoir une équipe compétitive et constante, dit Reed.

« C’est le but que l’on poursuivra de semaine en semaine. On devra faire abstraction des critiques. Les amateurs et les représentants des médias ont droit à leur opinion, mais on n’a pas à les écouter.

« Les gens peuvent nous voir dans les bas-fonds en raison de nos insuccès des dernières années. Mais ils ne savent pas ce qui se passe à l’interne. On n’est pas abattus. On n’est pas dans un état d’esprit défaitiste. »

Reed aimerait que les Alouettes bénéficient de la chance que l’on donne à une équipe qui repart à neuf.

« C’est injuste d’être jugé sur le passé, estime-t-il.

« L’organisation a changé. On s’est dits prêts à rebâtir l’an dernier. On est conscient des implications. Il faut faire les choses de la bonne façon. L’exercice n’est pas sans comporter des passages difficiles. Ça va se produire. Ça fait partie de l’équation. »

Des exemples

Reed cite en exemple les Rams de Los Angeles. Les Rams traversaient des années difficiles lorsqu’ils ont quitté Saint-Louis pour retourner dans la Cité des anges, en 2016.

Après une première saison de 4-12 à Los Angeles, ils ont conservé une fiche de 11-5 l’an dernier avant de s’avouer vaincus par les Falcons d’Atlanta au premier tour des séries de la NFL.

« Les 76ers de Philadelphie et les Blackhawks de Chicago sont d’autres équipes qui ont renoué avec le succès après avoir procédé à une refonte de leur organisation », renchérit Reed.

Si on veut être optimiste, on peut dire que les Alouettes peuvent difficilement faire pire que l’année dernière.

« Je veux que notre équipe progresse, enchaîne Reed.

« On a connu une saison décevante, soit, mais il faut penser en fonction de l’avenir. Notre exécution devra être supérieure. Cela signifie que l’on devra minimiser les pénalités.

« La défense devra, comme elle l’a fait maintes fois dans le passé, effectuer les gros jeux pour procurer le ballon à notre attaque. L’attaque devra, elle aussi, faire montre d’opportunisme. »

Les souliers d’Anthony

Or, les Alouettes n’ont toujours pas trouvé un quart capable de chausser les souliers d’Anthony Calvillo. Drew Willy a mérité le poste de quart numéro un durant le camp d’entraînement, mais il n’a été quart partant qu’une année à ses six premières saisons dans la Ligue canadienne. C’était avec les Blue Bombers de Winnipeg, en 2014.

Le receveur de passes Ernest Jackson, embauché sur le marché des joueurs autonomes l’an dernier, n’a pas fait de merveilles à sa première saison avec l’équipe.

« Il jouait comme receveur éloigné, ce qui n’est pas sa position naturelle, nuance Reed.

« Cette année, il évoluera là où il aurait dû être l’an dernier, c’est-à-dire comme demi inséré. Contrairement à ce qui se dit à son sujet, il n’est pas notre plus haut salarié. Mais je sais que les gens font un grand lien entre les salaires et les performances des athlètes.

« Là-dessus, nos joueurs devront penser en fonction de l’équipe et non de leur intérêt personnel. »

Si l’opinion populaire n’est pas en leur faveur, les Alouettes se doivent de croire en leurs moyens et d’être confiants. C’est l’essence même de la compétitivité. Ils devront en faire beaucoup plus regagner la ferveur des amateurs.

À eux de surprendre le public.

Sherman aime l’attitude des joueurs

Photo Ben Pelosse

Lorsqu’on demande à Kavis Reed et à Mike Sherman ce qu’ils aiment de leur équipe, les deux se disent contents de l’attitude des joueurs. Tiens donc, voilà un mot qu’on entend souvent sur la scène sportive montréalaise depuis deux mois.

« Quand vous sentez qu’il y a des divisions dans un vestiaire, il ne s’agit pas d’une véritable équipe de football, tranche Reed.

« Nous voulons des joueurs de caractère pour qui l’équipe passe en premier. »

Entraînements structurés

Les premiers signes permettent de croire qu’il existe une belle unité au sein des troupes. Les entraînements sont structurés et animés. Il n’y a pas de temps mort.

« On compte plusieurs personnalités différentes dans le groupe, dit Sherman.

« On mise sur un bon mélange de vétérans, de joueurs en milieu de carrière et de jeunes. Je vois des entraîneurs et des joueurs qui travaillent bien ensemble.

« La chimie qui existe dans les rangs est la chose qui me plaît le plus jusqu’à maintenant. Une bonne synergie contribue à faire une bonne équipe. Ça permet de garder les pieds sur terre et de passer à travers les moments difficiles. »

Le comportement d’une équipe revient majoritairement à ses entraîneurs. Une grande partie de l’atmosphère qui prévaut dans une équipe passe par eux.

« Nos joueurs sont dynamiques, reprend Sherman.

« Ils veulent connaître une bonne saison et plaire à nos partisans. Ils sont engagés envers l’équipe. »

Pas dépaysé

Sherman soumet ses joueurs à des situations de match dans les entraînements.

Lors de notre passage au Stade olympique, l’unité offensive a été soumise à des simulations de deuxième essai, des situations avec moins de trois minutes à faire dans une rencontre et à des exercices de dernier jeu dans un match.

« Ça m’aide en même temps dans mon adaptation au jeu canadien », indique Sherman.

« Le rythme est rapide. On a deux essais pour obtenir un premier jeu. On a 20 secondes pour mettre le ballon en jeu. Ça vient vite.

« La Ligue canadienne est créative. Les joueurs veulent prouver qu’ils peuvent réussir. Ils sont intelligents. Ils posent des questions. Ils sont impliqués. »

Sherman ne se sent pas dépaysé dans son nouvel environnement. Comme il le dit, du football demeure du football.

« J’aime essayer de nouvelles choses, j’aime les défis, continue l’entraîneur.

« Le jeu canadien me plaît. Mais le football, c’est plein de choses. C’est nouer des liens avec des collègues et les joueurs. Tout le monde travaille dans un but commun. Il n’y a pas de meilleure sensation que de célébrer une victoire. »

Combien de victoires ?

Reste à voir combien de triomphes les Alouettes pourront remporter.

« Je ne connais aucun entraîneur qui s’avance là-dessus, dit Sherman.

« Les impondérables sont trop nombreux. Les blessures et le calendrier pèsent beaucoup dans le déroulement d’une saison. Nos partisans seraient déçus de ne pas nous voir en séries. Les joueurs le seraient aussi.

« Toutefois, le succès ne repose pas sur l’espoir, mais bien sur le talent, les habiletés et le caractère. »