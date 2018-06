La Caisse se prépare en cas de crise financière

Cela fait maintenant neuf ans que les marchés boursiers filent vers le zénith. Plus les titres grimpent, plus ils deviennent vulnérables à une sévère débandade lorsque le prochain ralentissement économique ou la prochaine récession frappera.

Ainsi, en cas de crise des marchés financiers, la Caisse de dépôt et placement pourra, dorénavant, suspendre la limite des retraits mensuels que ses déposants ont le droit de demander et ainsi réduire à son gré le montant et le nombre de retraits.

En vertu des modifications apportées au « Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec », la Caisse peut limiter les périodes de retraits pour les fonds détenant des catégories d’actifs peu liquides et elle peut aussi limiter le montant des retraits sur toute catégorie d’actifs lorsque les conditions et circonstances de marchés restreignent la liquidité de ces actifs.