La guerre commerciale sino-américaine en 5 questions

Mais ces mesures semblent malhabiles et elles arrivent bien tardivement. La lutte des éléphants est mauvaise pour la pelouse, dit un proverbe chinois. La pelouse, c’est le Canada et le reste du monde.

Jusqu’au 18e siècle, la Chine était la plus grande puissance commerciale du monde. Ensuite, l’Empire chinois s’est effondré, et depuis, les Chinois rêvent de retrouver leur place au centre de l’économie mondiale. C’est d’ailleurs ce que signifie en mandarin le nom de la Chine : le pays du milieu. Patiemment, depuis le début des années 50, les Chinois ont appris, copié et amélioré les technologies russes, américaines et étrangères. À présent, la technologie chinoise rivalise avec celle des États-Unis.