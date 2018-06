La session parlementaire en huit moments forts

La dernière session parlementaire avant les élections générales a eu des airs de précampagne électorale. À l’approche du début de la course, de vieux routiers comme Jean-Marc Fournier (PLQ) et Agnès Maltais (PQ) ont annoncé qu’ils ne seraient pas sur la ligne de départ cette année. Des pièces législatives importantes ont été adoptées, comme la loi sur le cannabis, permettant la création d’une société d’État qui sera chargée de vendre du pot. Plusieurs pièces législatives sont toutefois mortes au feuilleton, comme le projet de loi sur l’accès à l’information.

16 janvier

L'ancien candidat à la chefferie du Parti québécois Alexandre Cloutier annonce son retrait de la vie politique, en même temps que les députées Nicole Léger (au centre) et Agnès Maltais (à droite).

5 mars

Le vétéran libéral Jean-Marc Fournier (ci-haut) quitte la vie politique. C'est le début d'un exode au PLQ : il sera suivi par les ministres David Heurtel, Martin Coiteux, Stéphanie Vallée, Laurent Lessard, Julie Boulet et Geoff Kelley.

20 mars

Le gouvernement Couillard dépose et adopte un projet de loi sur les normes du travail qui fait passer de cinq à trois le nombre d'années de service requis avant de pouvoir bénéficier de trois semaines de vacances annuelles. Il rend également illégales les clauses « orphelin » à l'égard des régimes de retraite et des avantages sociaux. Sur la photo, Dominique Vien, la ministre responsable du Travail, en Chambre, le 20 mars dernier.

2 mai

Le Journal révèle que le gouvernement Couillard a conféré en douce l’exclusivité de la pêche au saumon au nord du Québec pour les non autochtones à une poignée de pourvoiries privées qui n’offrent que des forfaits coûtant près de 2000 $ par jour, et même plus.

Le ministre de la Faune Luc Blanchette (ci-haut) a maladroitement tenté de défendre l'affaire, en disant par exemple que la « clientèle triée sur le volet » qui pêche dans le Nord n'est pas « une clientèle de Walmart ». Le 16 mai, il recule, mais impose tout de même un tarif journalier de 75 $ aux pêcheurs indépendants.

9 mai

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée (ci-haut), dévoile enfin ses balises concernant les accommodements religieux, à la suite de l'adoption de la loi 62, mais reçoit une volée de bois vert de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de la Fédération autonome de l'enseignement et du syndicat de la fonction publique et des partis d'opposition, entre autres. La raison : malgré ces balises, les accommodements religieux continueront d'être traités au cas par cas par les villes, les commissions scolaires, les établissements de santé, les réseaux de transports, les ministères et les organismes publics.

9 mai

L'aventure éolienne et les autres énergies alternatives au Québec ont coûté 2,5 milliards $ aux contribuables en huit ans, révèle la vérificatrice générale Guylaine Leclerc (ci-haut) dans un rapport-choc.

Cette somme est un « surcoût tarifaire » imposé aux clients d'Hydro-Québec, car la société d'État est forcée par décret d'acheter aux producteurs privés de l'énergie beaucoup plus cher que celles produites par les barrages dits patrimoniaux.

10 mai

Le propriétaire de Téo Taxi et de L'Actualité, Alexandre Taillefer (à droite), confirme qu'il sera le président de la campagne électorale de l'équipe libérale de Philippe Couillard, en raison du progressisme du PLQ. « L'une des décisions qui m'a convaincu que le PLQ est progressiste est que le salaire minimum a été augmenté non pas de 50 cents, mais de 75 cents », avait-il déclaré.

15 mai

La CAQ dévoile son plan en matière d’immigration. Pour pouvoir s’établir dans un Québec dirigé par François Legault (ci-haut), les immigrants auront trois ans pour apprendre le français, réussir un test des valeurs québécoises et prouver qu’ils ont fait des démarches pour trouver un emploi. Les nouveaux arrivants qui ne rempliront pas les conditions imposées par un gouvernement caquiste se retrouveront sans statut. Contrairement à ce qui était affirmé auparavant, le chef de la CAQ s’en remet à Ottawa pour disposer de ces gens sans papiers.