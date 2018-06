Les chiffres donnent raison à Couillard

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Lors de son bilan de fin de session parlementaire, le premier ministre Philippe Couillard s’est enorgueilli du travail des quatre dernières années de ses troupes libérales.

« 230 000 emplois ont été créés en 4 ans », s’est-il exclamé en conférence de presse hier.

Les faits

Les chiffres du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) tirés de Statistique Canada donnent raison au premier ministre. Si on se fie au dernier rapport d’Emploi Québec, il y a 250 000 emplois de plus au Québec en avril 2018 qu’en avril 2014. De ce nombre, 212 700 sont des emplois à temps plein.

Selon le maître d’enseignement au Département d’économie appliquée de HEC Montréal, Germain Belzile, la robuste croissance économique du Québec explique la hausse d’emplois. « Le PIB grossit, on a besoin de plus de gens pour produire, donc on embauche des gens », explique-t-il.

Entre 2007 et 2017, en moyenne, le bilan net a été de 38 000 nouveaux emplois par année. C’est grâce à l’année 2017 et le début de l’année 2018, prolifiques en création d’emploi, que le Parti libéral a pu atteindre ses objectifs.

Notons que le taux de chômage au Québec est également à la baisse, passant de 7,6 % à 5,4 % d’avril 2014 à avril 2018.