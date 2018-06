Les libéraux n’ont pas pris la lutte au sérieux

L’année 2018 aura été marquée par une prise de conscience collective contre la prostitution juvénile ; merci notamment à la populaire et poignante série Fugueuse.

Cette dernière a ramené la prostitution juvénile dans l’espace médiatique et a grandement interpellé les familles du Québec. On y a nommé le problème et on l’a pointé du doigt.

Au Québec, nous ne pouvons plus accepter que ce fléau demeure une fatalité. Non seulement nous avons la conviction de pouvoir agir, nous savons que nous avons l’obligation d’agir. Or, force est de constater que face à cette problématique, le gouvernement navigue à vue, sans plan et sans destination claire.

Un portrait clair

Au printemps 2017, j’ai demandé au gouvernement de mettre sur pied une commission parlementaire sur la question, sans succès. Le gouvernement reconnaît que les connaissances demeurent à parfaire pour mieux connaître l’ampleur de l’exploitation sexuelle, les facteurs de risque et les conséquences de la prostitution sur les survivantes.

Récemment, j’ai eu la surprise de constater que le ministre de la Sécurité publique ne savait même pas que c’était sous sa responsabilité de dresser un portrait de la situation au Québec selon la Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021. On comprend donc que ce portrait n’existe pas et que le gouvernement n’a aucune idée du moment où il sera effectué. Comment peut-on espérer intervenir efficacement, si on ne connaît même pas l’ampleur du problème sur notre territoire ?

Aplaventrisme

Cet hiver, ma formation politique et moi avons fait adopter une motion de l’Assemblée nationale pour exiger du premier ministre Justin Trudeau la signature du décret permettant la mise en application de la loi C-452, une loi visant notamment à imposer des peines plus sévères et cumulatives à l’endroit des proxénètes. Jusqu’à ce jour, le premier ministre Trudeau refuse de signer le décret sous prétexte que d’imposer des peines cumulatives contre des proxénètes constituerait « un châtiment cruel et inusité ».

À la suite de l’appui de l’ensemble des parlementaires du gouvernement, de l’opposition officielle et de ma formation politique, nous avons demandé à la ministre de la Justice d’effectuer les représentations nécessaires à Ottawa auprès de son homologue du parlement fédéral. La ministre a refusé d’accéder à notre demande sous prétexte qu’elle avait entrepris ces démarches en 2016, et que si sa réponse ne nous satisfaisait pas, d’y aller nous-mêmes ! Pourquoi cet aplaventrisme devant Ottawa quand les acteurs au Québec réclament plus d’outils pour agir contre les proxénètes ?

En somme, derrière les vœux pieux, le bilan du gouvernement Couillard sur cet enjeu préoccupant de la société se résume au statu quo et à l’inaction. Les libéraux naviguent à vue. La CAQ mise sur des propositions concrètes. Soyez assurés qu’un gouvernement de la CAQ fera de la lutte contre la prostitution juvénile une priorité nationale, 365 jours par année.