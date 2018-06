Max Domi serait très heureux de la transaction

Le nouvel attaquant du Canadien de Montréal Max Domi verrait d'un très bon oeil la transaction qui l'envoie à Montréal.

«Ce qu'on me dit, c'est qu'il est très, très heureux de cette transaction-là. Il très heureux d'avoir un nouveau départ avec une nouvelle organisation», a souligné le journaliste Louis Jean, de TVA Sports.

Domi, 23 ans, a été acquis des Coyotes de l’Arizona, vendredi en fin de soirée, en retour de l’attaquant Alex Galchenyuk. Un an plus jeune que Galchenyuk, le fils de Tie Domi possède davantage un profil de fabricant de jeu en plus d’offrir beaucoup d’ardeur au travail.

«On va chercher un plus jeune joueur qui a encore des choses à prouver», a pour sa part souligné Renaud Lavoie, également du réseau TVA Sports. Il joue avec énormément d'enthousiasme, ce n'est pas un gars qui aime prendre des journées de congé.»

Déception

Troisième choix au total du repêchage de 2012, Galchenyuk n’a jamais tout à fait justifié son rang de sélection au fil des années.

«Ça faisait deux ans que le Canadien tentait de l'échanger, a affirmé Jean. Du côté de la direction, on se rendait compte qu'il avait besoin d'un nouveau départ ailleurs.»

«Il y a eu des pourparlers à la date limite des transactions, à la fin de la saison régulière, a-t-il ajouté. À chaque fois, c'était tombé à l'eau.»

Il y avait encore des incertitudes chez le Tricolore au sujet de l’identité de Galchenyuk en tant que joueur, même après six saisons dans la LNH.

«On se posait encore la question à savoir si c'était un joueur de centre ou un ailier, a rappelé Jean. Ce n'est pas normal.»

Pas terminé

Renaud Lavoie estime que cet échange n’est que le début d’un «vent de changement» à Montréal.

«Si Max Pacioretty est encore un membre du Canadien le 2 juillet, je vais être le premier surpris», a-t-il également mentionné.