Nos belles plages pour chiens

Besoin de vous évader ? De vous baigner dans une eau claire et chaude, et de terminer la journée devant un coucher de soleil digne d’une carte postale ? Mais vous hésitez à partir, car vous craignez de laisser Fido derrière vous ? Alors, comme tant de fois, vous remettez ça à plus tard !

Mais pas de panique ! Saviez-vous que la Floride est la destination idéale pour voyager avec son animal de compagnie ?

Plusieurs hôtels de chaînes abordables (Quinta Inn, Best Western) ou plus luxueuses (Ritz Carl-ton, Loews) ouvrent leurs portes aux chiens, petits et grands. D’ailleurs, de plus en plus de restaurants floridiens accueillent vos amis à quatre pattes, leur réservant même leur propre menu ! Et parmi les plages des 1930 kilomètres sablonneux, plusieurs d’entre elles autorisent, sans laisse, la présence de vos boules de poil !

Voici quatre de nos plages préférées où nos amis canins sont les bienvenus !

Walton Rocks Dog Beach (Jensen Beach)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Cette plage sauvage, reconnue pour son eau émeraude et sa grande variété de coquillages, est dénuée de hauts immeubles risquant de jeter de l’ombre sur le sable. Le week-end, plus d’une trentaine de chiens et leur maître s’y rassemblent. Profitez-en pour pratiquer la planche à pagaie accompagnée de toutou. Cette plage, très photogénique à marée basse, est reconnue pour ses vagues constantes propices à la pratique de ce sport.

Jupiter Beach (Jupiter)

Photo courtoisie, Marie Poupart

À Jupiter Beach, sur une parcelle de la plage (A1A/ Ocean Cay Park), les chiens peuvent courir sans laisse sur une longueur d’environ quatre kilomètres. Et aucun risque qu’ils emportent le sable avec eux puisque des douches ont été installées à de nombreux points d’entrée. La municipalité a même prévu des distributeurs de sacs pour déjections canines ! Autre avantage de cette plage à la végétation touffue, le stationnement est gratuit et on ne manque jamais de places !

Fort de Soto Dog Beach Park (St. Petersburg)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Photo courtoisie, Marie Poupart

Ce magnifique parc avec son vieux fort espagnol aux abords du golfe du Mexique est assurément l’un des plus beaux joyaux de la Floride. Sur ses 11 kilomètres de sable étincelant, on accepte les chiens sans laisse sur un peu moins d’un demi-kilomètre. Deux grands parcs clôturés sont également prévus pour les bêtes en quête d’exercice. Profitez de votre visite dans la région pour faire un détour dans la charmante petite ville de Dunedin où plusieurs des commerces se targuent d’être Dog friendly, et où on les accueille avec plaisir.

Lovers Key Dog Beach (Fort Myers Beach)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Les week-ends, à Lovers Key Dog Beach, au sud de Fort Myers Beach, c’est la fête ! Des dizaines de propriétaires de yachts, accompagnés de leur chien, viennent jeter l’ancre dans l’eau peu profonde de la baie qui prend soudainement l’allure d’une planète des chiens ; un véritable spectacle ! Ballons, frisbees et jeux flottants ajoutent une note festive. Certains chiens, moins habiles, portent même un gilet de sauvetage. Il faudra surveiller votre bête pour qu’elle ne prenne pas la poudre d’escampette ! Plusieurs oiseaux ont élu domicile ici et s’insèrent parfaitement dans ce fascinant décor !