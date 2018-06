Omnium des États-Unis : Dustin Johnson rattrapé au sommet

Dustin Johnson a peiné, mais a réussi à se maintenir au sommet du classement de l’Omnium des États-Unis, samedi, à Southampton dans l’État de New York, où il a enregistré une troisième ronde de 77 (+ 7). L’Américain a toutefois été rattrapé par ses compatriotes Daniel Berger, Tony Finau et Brooks Koepka, avec qui il partage maintenant la tête.

Après avoir entrepris la journée quatre coups sous la normale, Johnson a connu un premier neuf catastrophique, commettant un double boguey et quatre bogueys, dont trois consécutifs aux sixième, septième et huitième trous.

Le détenteur du premier rang mondial a semblé se ressaisir sur le neuf de retour, calant même un oiselet au 11e trou. Il a néanmoins terminé le parcours avec des bogueys au 15e et au 18e trous. En quête d’un deuxième titre en trois ans à l’Omnium des États-Unis, Johnson avait réalisé des marques de 69 et de 67 lors des rondes précédentes. Il présente maintenant un cumulatif de 213 (+3).

Si Johnson a galéré à sa troisième sortie sur les verts du club de golf Shinnecock Hills, ce ne fut pas le cas de ses compatriotes Daniel Berger et Tony Finau, qui ont terminé la ronde quatre coups sous la normale. Ils ont tous les deux réussi six oiselets et commis deux bogueys, ce qui leur a permis de bondir de 44 places au classement.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Brooks Koepka s’est également hissé en tête grâce à une ronde de 72 (+2), au cours de laquelle il a enregistré deux oiselets et quatre bogueys.

Pour sa part, l’Anglais Justin Rose pointe au cinquième rang, et accuse un seul coup de retard sur les meneurs. Le Suédois Henrik Stenson est tout juste derrière, avec un cumulatif de 215 (+5).