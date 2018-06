4000 ont été privés de courant samedi matin sur le Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL | Près de 4000 personnes ont subi une brève coupure de courant, samedi matin, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

La panne n’aura cependant duré qu’une quinzaine de minutes avant que le courant ne soit rétabli.

D’autres pannes ont eu lieu au Québec, notamment une qui a touché plus de 900 foyers à Longueuil et plus de 800 dans le Bas-Saint-Laurent. La ville de Saguenay a également subi des coupures de courant.

Le nombre de pannes a cependant diminué drastiquement entre 7 h et 8 h, samedi.