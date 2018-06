Pedro Martinez, Lloyd Moseby et Bill Humber intronisés

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Pedro Martinez, l’ancien voltigeur des Blue Jays de Toronto Lloyd Moseby et l’historien Bill Humber ont été intronisés, samedi, au Temple de la renommée du baseball canadien.

La cérémonie d’intronisation, qui se déroulait à St. Marys, en Ontario, a eu lieu sans Martinez, qui n’a pas pu se déplacer sur recommandations de ses médecins. Les ennuis de santé n’ont par contre pas été dévoilés.

Le Dominicain a passé quatre ans (1994 à 1997) dans l’uniforme des Expos. Il a conservé une fiche de 55-33 et une moyenne de points mérités de 3,06. En 1997, il a remporté le trophée Cy Young grâce à un dossier de 17-8 et une moyenne de 1,90.

De son côté, Moseby a disputé 10 saisons (1980 à 1989) au sein de l’organisation torontoise, avec laquelle il a maintenu une moyenne au bâton de ,257, cogné 149 circuits et produit 651 points. Il a volé 255 buts et réussi un total de 60 triples, dont 15 lors de la saison 1984.

Humber est, quant à lui, présenté comme étant le premier historien canadien à s’être intéressé au baseball. Il est l’auteur de quelques livres, dont «Cheering for the Home Team» (1983), «Let’s Play Ball: Inside the Perfect Game» (1989). «The Baseball Book and Trophy» (1993) et «Diamonds of the North : A Concise History of Baseball in Canada» (1995).