Plan de refonte: les cols bleus de Montréal réunis en assemblée

MONTRÉAL – Un peu plus d’un an après la mise sous tutelle du Syndicat des cols bleus de Montréal, les membres étaient réunis à huis clos, samedi, au Centre Pierre-Charbonneau, où le plan de refonte des statuts et règlements de l’organisation leur a été présenté.

Sur les 8000 membres touchés par cette refonte, environ 400 se seraient déplacés. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a assuré que la présentation se déroulait sans anicroche.

«Ça va assez bien à l’intérieur. Je trouve que les membres sont contents de voir que le travail a été fait, a dit Lisa Djevahirdjian, porte-parole du SCFP. Il y a des questions et des discussions, ce qui est normal.»

Les membres rencontrés par TVA Nouvelles ne sont pas tous du même avis sur la mise sous tutelle.

«Le SCFP était présent avant et c’est encore lui qui est là en ce moment, alors il connaissait les problèmes, a dit Patrick Roy, président de l’Union syndicale des cols bleus de Montréal. Il ne les pas réglés à l’époque. Il ne veut pas plus les régler aujourd’hui.»

«Il y a de l’abus depuis des années. Retrouver une belle démocratie, je suis pour ça», a affirmé un autre membre.

Par ailleurs, l’ex-présidente du syndicat Chantal Racette était présente.

En mars dernier, la mise sous tutelle a été prolongée jusqu’en mai 2019.