Réserver sa place

Un petit commerce

Photo courtoisie BAnQ, fonds Conrad Poirier, P48S1P12297

Ce beau dimanche de la Saint-Jean-Baptiste 1945 revêt une signification particulière... La guerre tire à sa fin, les Allemands ont capitulé ! Enfin, on peut vivre en paix. C’est peut-être ce qui explique le sourire de ces deux jeunes hommes. À moins que ce ne soit la perspective des quelques sous d’argent de poche qu’ils auront gagnés à transporter ces chaises. Ils sont bien chics d’ailleurs. C’est qu’ils ne sont pas en train de déménager. Bien au contraire ! Ces jeunes placiers s’en vont installer des sièges au long du parc La Fontaine, pour les louer à des spectateurs en vue du défilé qui aura lieu en après-midi. Cette activité de location de sièges, à la fois illicite et bon enfant, ne semble pas vraiment contrôlée par les autorités, et les journaux d’époque relatent que les propriétaires des terrains louent un siège pour environ 1 $. On estime que près de 7000 sièges pouvaient faire l’objet de ce type de location sur les trottoirs ou même sur les balcons privés !

L’hôpital Notre-Dame

Photo courtoisie BAnQ, fonds Conrad Poirier, P48S1P12297

On distingue au loin, de l’autre côté de la rue Sherbrooke, les arcades et les colonnes de l’entrée principale de l’hôpital Notre-Dame. Le bâtiment est alors la seconde incarnation de l’institution fondée en 1880 par l’Université Laval de Montréal (ancêtre de l’Université de Montréal). À l’hôpital, qui occupait à l’origine l’ancien hôtel Donegana sur la rue Notre-Dame, on sent vite la nécessité de bâtir des installations plus grandes et plus modernes. Les terrains de la rue Sherbrooke, devant l’ancienne ferme Logan devenue le parc La Fontaine, sont idéaux et le nouvel hôpital ouvre ses portes en 1924. On passe alors de 50 à 250 lits ! L’hôpital a la particularité de former des infirmières depuis 1898. Ce sont des laïques, alors que, traditionnellement, les infirmières provenaient des communautés religieuses. Dans le cas de l’hôpital Notre-Dame, ce sont les Sœurs grises qui dispenseront une formation professionnelle à plus de 3000 jeunes femmes jusque dans les années 1970.

Les Scouts

Photo courtoisie BAnQ, fonds Conrad Poirier, P48S1P15678

Ces jeunes scouts, qu’on reconnaît à leurs chapeaux et à leurs foulards, se reposent un instant à la fin du défilé dont ils faisaient peut-être partie. Il y a alors un peu plus de 25 ans que le scoutisme est apparu au Québec, avec un premier groupe à Longueuil vers 1920, les Éclaireurs canadiens-français. Ils sont vite encouragés par les autorités cléricales qui apprécient les valeurs véhiculées par le mouvement – respect, entraide et débrouillardise – mêlées à l’époque de pratiques chrétiennes. Le scoutisme est fondé en 1907 en Angleterre par un général à la retraite, Robert Baden-Powell, pour tenter de donner aux jeunes des classes ouvrières des loisirs constructifs qui forgent le caractère et qui leur permettent de sortir en nature. Ces façons de faire se reproduisent au Québec où les camps de vacances des scouts remportent beaucoup de succès dans l’après-guerre. Le nom scout signifie « éclaireur » en anglais, un mot lui-même originaire de l’ancien français « escoute », voulant dire « écoute ».

SOURCES :

LDR. Histoire du Québec contemporain. Montréal, Boréal Express, 1989.

http://coolopolis.blogspot.ca/2018/02/when-hustlers-made-money-renting-chairs.html

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-hospitalier-de-soins-generaux-et-specialises-chsgs/hopital-notre-dame/connaissez-vous-lhistoire-de-lhopital-notre-dame/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047695/scout-anniversaire-jeunesse-jamboree-histoire-archives