Séjour à Sherbrooke

On en profite à souhait au gîte Le Caméléon de Sherbrooke. Autant pour le magnifique gîte invitant et douillet que la cuisine variée du restaurant de même que l’ambiance du bar. L’établissement porte définitivement bien son nom !

Situé dans un secteur paisible de Sherbrooke, le gîte Le Caméléon propose, depuis 2008, un décor romantique et chaleureux. L’hôte, Jacques-André Fluet, un fleuriste qui a créé pendant 30 ans des arrangements floraux, suggère à ses invités un décor plein de goût inspiré de La Nouvelle-Orléans et de l’Europe.

Belles chambres

Le Caméléon présente cinq chambres confortables, toutes avec une salle de bain privée. Leur décoration est variée d’où le nom du gîte. On apprécie le grand lit douillet de même que le mobilier massif luxueux et classe. Les couleurs incitent au repos comme la décoration. Les chambres sont spacieuses, munies de fauteuils ou chaises confortables ainsi que d’une table, d’un mini-frigo, d’une cafetière et d’une excellente insonorisation. Deux des chambres accèdent à un joli balcon privé comme ceux en Louisiane pour apprécier le moment présent. Les invités utilisent le salon commun quand bon leur semble.

Photo Annie Girard

Du choix aux repas

On prend le déjeuner à la salle à manger ou dans le jardin si la température le permet. Y sont proposés viandes, œufs, fruits, fèves au lard, croissants, muffins, fromages ou un yogourt et des céréales granolas accompagnées de fruits frais. Un menu adapté est proposé à ceux qui ont des intolérances au gluten ou des allergies. Pour le dîner et le souper, on se régale au Caméléon Snack & Bar avec des mets diversifiés, un peu caméléon, dont 30 choix de poutines, du steak, des burgers, des pâtes, etc. La terrasse y est parfaite tout comme l’ambiance festive du bar adjacent.

Photo Annie Girard

Photo Annie Girard

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 139 $ avec le déjeuner.

Services

Dans la chambre, on ajoute un lit pliant pour un enfant. Les invités utilisent le barbecue et mangent dans la cour. Une salle de réception est disponible pour souligner un événement et accueillir jusqu’à 28 invités alors que le resto compte 70 places.

Activités sur place

On joue au billard ou aux échecs au petit salon à l’étage. Dans le jardin, les fauteuils et hamacs promettent de la détente. On apprécie le spa et la piscine (serviettes fournies). En soirée, le feu extérieur a son charme.

Activités tout près

On fait du vélo, du patin à roues alignées ou de la randonnée sur les 3,5 km de la promenade du Lac-des-Nations au parc Jacques-Cartier. On pense à soi au Strøm Spa Nordique.

Coordonnées

Gîte Le Caméléon

1310 rue Tétreault

Sherbrooke (Québec)

J1K 2N4

Téléphone : 819-347-8060

www.gitelecameleon.com