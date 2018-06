Toronto: il postait encore de fausses offres de location

TORONTO – La police de Toronto a mis la main au collet d’un homme qui s’amusait à poster en ligne de fausses annonces d’appartement à louer.

Goran Drozdek, 34 ans, a arrêté mercredi après avoir répondu à une annonce de location postée en ligne par les policiers. Il a comparu le lendemain et fait face à 36 chefs d'accusation, dont neuf de fraude de moins de 5000 $, 18 de défaut de se conformer à une période de probation, huit de violation d'engagement et de voies de fait pour avoir résisté à son arrestation.

Et pour cause. Entre septembre 2017 et juin, il a posté différentes annonces pour des condos à louer pour lesquels il demandait de fournir un dépôt en espèces. Sauf que l’accusé n’était propriétaire d’aucune des unités.

L’an dernier déjà, l’homme avait été arrêté et accusé parce qu’on le soupçonnait d’avoir utilisé un stratagème similaire pour frauder une femme de 27 ans.

La police, qui croit d’ailleurs qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes, a rendu publique une photo de l’accusé en demandant à toute victime de contacter les enquêteurs.