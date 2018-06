Triomphe canadien à Québec

Après trois jours au Tour de Beauce, les coureurs de l’équipe canadienne se montraient relativement discrets. À la quatrième étape, samedi à Québec, leur plan de se faire remarquer en attaquant la Grande Allée de plein fouet a fonctionné à merveille et le Montréalais James Piccoli a remporté le critérium avec fracas.

Dès les premiers des 35 tours, Piccoli, 26 ans, a mené une échappée de quatre coureurs pour finalement boucler l’épreuve de 70 km en 1 h 35 min 14 s, soit 46 grosses secondes devant le peloton.

Avec encore 20 tours à faire, deux coéquipiers canadiens de Piccoli, Ben Perry et Jordan Cheyne, l’ont rejoint dans une échappée à huit coureurs. Les trois compatriotes ont rendu les percées adverses ardues, contrôlant la course à leur guise dans le secteur du parlement.

Piccoli s’est finalement propulsé loin devant tout le monde avec un peu plus de quatre tours à faire.

« Le plan pour l’équipe canadienne était d’être agressif, d’essayer d’animer la course un peu parce qu’on est sept gars assez forts et on a manqué un peu d’opportunités au classement général cette semaine. Ça a bien marché aujourd’hui (samedi) en se retrouvant à trois en avant et les gars ont fait un super travail pour préparer l’attaque finale », a noté Piccoli, un anglophone s’exprimant dans un français digne de la capitale !

Vandale deuxième

La deuxième marche du podium a été occupée par un autre Canadien, de Winnipeg celui-là, Danick Vandale (Silber), au sommet d’un peloton de cinq coureurs au chrono identique.

« Ça a bien été. On voulait être dans l’échappée. Piccoli est parti à la fin, mais sinon, on a respecté le plan de travailler pour Adam (Roberge, deuxième au classement général) et ne pas perdre de temps. L’équipe canadienne a joué ses cartes en envoyant l’un de ses gars en avant à chaque tour. Chapeau ! » a-t-il expliqué, bon prince.

Tvetcov toujours en avance

Voilà maintenant que les choses se corsent pour le détenteur du maillot jaune au classement général, le Roumain Serghei Tvetcov (United Healthcare).

Son avance n’est plus que de 20 s sur Adam Roberge (Silber) et quatre autres coureurs accusent un retard de moins d’une minute avant la dernière étape de dimanche, un circuit urbain de 122 km, à Saint-Georges (11 h).

Au total, 13 coureurs se retrouvent à moins de 2 min 30 s du maillot jaune. L’an dernier, le Letton Andzs Flaksis, qui se trouvait en huitième place à 2 min 13 s de la tête avant la dernière étape, avait surpris en retranchant le temps nécessaire pour remporter le Tour.

« C’est assez stressant », a soupiré le meneur actuel, Tvetcov, samedi.

« Mes gars ont fait un bon travail pour contrôler le peloton et maintenir notre avance. Il faudra le même genre de course intelligente demain (dimanche). Si l’on regarde ce qui s’est produit l’an dernier, n’importe qui peut gagner le Tour à la dernière journée. »

Mêler les cartes...

Quant à Piccoli, son excellente prestation à Québec l’a rapproché à 1 min 10 s de Tvetcov au classement général.

« C’est un bon bonus. On ne s’attendait pas vraiment à ce que ce soit une journée pour gagner autant de temps, mais ça s’est présenté et on est content. D’habitude, la dernière journée est assez difficile. Le plan va être plus ou moins le même et on verra bien », a analysé celui qui préférait savourer le moment présent.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

(Maillot jaune)

Serghei Tvetcov (United Healthcare) 12 h 07 min 56 s Adam Roberge (Silber Pro Cycling) + 20 s Jack Burke (Jelly belly) + 22 s Robert Britton (Rally Cycling) + 36 s Colin Joyce (Rally Cycling) + 51 s

(Maillot rouge (U23))

Adam Roberge (Silber Pro Cycling)

Maillot à Pois (grimpeur)

Benjamin Perry (Canada)

Maillot Blanc (points)

Serghei Tvetcov (United Healthcare)

QUATRIÈME ÉTAPE