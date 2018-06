Un ex-étudiant de McGill recevra 350 000 $ de son ex qui l’a privé d’une importante bourse d’études

Un talentueux clarinettiste canadien a dû poursuivre son ex-conjointe parce qu’il s’est rendu compte qu’elle avait tout fait pour qu’il ne réalise pas son rêve d’aller dans une prestigieuse école américaine.

Anticipant sans doute une séparation, ou pire, une rupture, elle avait intercepté, puis supprimé un courriel d’admission, et ce, à l’insu de son amoureux.

Dans son jugement par défaut fortement médiatisé, le juge ontarien D.L. Corbett a statué mercredi que Jennifer Lee devait verser à son ex la somme de 350 000 $ en dommages-intérêts pour les torts causés. Il a qualifié l’attitude de cette dernière de «méprisable» et de «trahison».

En entrevue à CNN, le principal intéressé a fait part de son incompréhension totale. «C'était vraiment dévastateur de ressentir cette incroyable trahison, a déclaré Eric Abramovitz. Cela m'a fait penser à toute notre relation et cela m'a donné l'impression que notre histoire n’était peut-être qu’un mensonge.»

La chance d'une vie

Toute cette histoire date d'il y a cinq ans. Les deux protagonistes de l’histoire, étudiants à l'Université McGill, filaient le parfait amour. En décembre 2013, le jeune homme a présenté une demande d’admission au Coburn Conservatory of Music de Los Angeles, en Californie. Il espérait y faire les deux dernières années de son baccalauréat à Coburn et ainsi devenir l’élève de Yehuda Gilad, considéré comme l'un des meilleurs enseignants de clarinette au monde.

Il faut savoir, selon CNN, que le professeur n’accepte que deux nouveaux étudiants chaque année à Colburn, et Eric Abramovitz était l'un d'entre eux. Ce dernier avait d’ailleurs dû passer de nombreuses nuits dans les salles de répétition pour se préparer à son audition.

Lorsque le virtuose a reçu la confirmation par courriel de son acceptation, en mars 2014, non seulement son ex-conjointe l’a aussitôt supprimé, mais en plus elle a créé une fausse adresse pour lui faire croire que sa demande avait été refusée. Poussant le bouchon plus loin, elle lui a envoyé une offre de l'Université de Californie du Sud avec une bourse de 5000 $ US, mais avec des frais s'élevant à plus de 50 000 $ US.

Abramovitz a finalement terminé ses études à McGill et quelques mois plus tard, pour différentes raisons, le couple s’est séparé.

Quelque chose cloche

C’est seulement en 2016 qu’il s’est rendu compte de la supercherie de son ex-amoureuse.

Lors d’une audition pour un programme d'études supérieures à l’University of Southern California, où Yehuda Gilad enseigne également, ce dernier a voulu en savoir plus sur le premier refus.

«Avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous ne m'avez pas accepté», a déclaré Abramovitz à Gilad.

Il a fallu qu’il vérifie le courriel reçu pour se rendre enfin compte que les informations de récupération du courriel expéditeur n’étaient autres que celles de son ex.

«Ça a été un coup simultané dans le dos et au cœur, a déclaré Abramovitz à CNN.

Le réseau américain a tenté de joindre l’ex-amoureuse, mais celle-ci n’a pas répondu aux demandes. D’ailleurs, elle n’a pas défendu sa cause, entendue en Ontario, et a perdu par défaut.

Aujourd'hui, Eric Abramovitz file le parfait bonheur avec une autre compagne, a-t-il confié. Il vient aussi d’être nommé clarinettiste principal associé du Toronto Symphony Orchestra. Pour autant, il dit ne pas «nourrir de mauvais sentiments» à l’égard de son ex. Il espère qu'elle pourra apprendre de l'expérience et vivre une vie plus honnête.