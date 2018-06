Une bière pour éviter le gaspillage

Une bière brassée à partir de pain qui allait être jeté à la poubelle sera mise en marché dans quelques semaines, un projet mené par deux entreprises qui se sont donné pour mission de trouver une seconde vie à des aliments rejetés par l’industrie.

Fondée il y a deux ans, la compagnie Loop travaille à trouver des débouchés pour les résidus alimentaires, afin d’éviter le gaspillage et la pollution par l’enfouissement.

Après les fruits et légumes déclassés, qu’elle transforme en jus de fruits pressés à froid et bientôt en smoothies, voici que la jeune compagnie s’attaque aux rejets des boulangeries.

Proportion

En collaboration avec la brasserie New Deal de Boucherville, Loop s’apprête à lancer une série de bières fabriquées à partir de pain perdu et de fruits déclassés.

L’entreprise prévoit détourner l’enfouissement de neuf tonnes de pain la première année.

« On est en train d’établir les proportions idéales en vue de créer des bières équilibrées, mais ce sera entre 10 et 30 % du grain qui sera remplacé par du pain », dit Martin Audet, brasseur en chef et directeur de production de la brasserie New Deal.

Selon le brasseur, la particularité du brassage au pain est de produire des bières « minces ».

« Il y a peu de sucre résiduel dans le pain, donc on doit rééquilibrer en chauffant de manière à produire plus d’un certain type de sucre, la dextrine, ce qui donnera plus de corps à la bière. »

Marginal

Le brassage à partir de résidus de boulangerie est marginal en Amérique du Nord, mais serait plus connu en Europe, selon Martin Audet.

« On pourrait utiliser n’importe quel pain à sandwich tranché et ça fonctionnerait ! Mais nous on prend du pain bio multigrain, sans additif ni agent de blanchiment, car on ne veut pas d’ingrédients superflus dans notre bière », dit le maître-brasseur.

Les brasseurs mènent les derniers tests en vue d’embouteiller une série de trois bières sures au pain, aromatisées à la lime, à la poire et à la clémentine.

Avec les 26 tonnes de fruits et légumes récupérées par Loop chaque semaine, ils ne craignent pas de manquer de matière.

« Ces fruits-là, on est certain de les avoir à l’année », dit David Côté, cofondateur de Loop, qui précise que le tiers du brassin des bières au pain sera composé de jus de fruits récupérés.

« On voulait faire des bières accessibles à tous, et faciles à boire », dit Julie Poitras Saulnier, cofondatrice de Loop.

Cette bière sera disponible dans plusieurs épiceries.