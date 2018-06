Le Canadien a beau avoir annoncé le départ d’Alex Galchenyuk en milieu de soirée vendredi, cela n’a pas empêché les partisans de monter aux barricades. S’expliquant difficilement cette transaction, plusieurs y ont vu une façon pour Marc Bergevin de balayer ses problèmes dans la cour des Coyotes de l’Arizona.

« C’est une transaction de hockey », a répété à deux occasions le directeur général du Canadien pendant le point de presse visant à apporter des précisions sur l’arrivée de Max Domi.

Jamais, donc, les rumeurs et les faits concernant la vie personnelle et nocturne de l’attaquant de 24 ans n’ont été un incitatif pour Bergevin. Pas plus que l’omniprésence de sa famille, qui a créé certaines tensions entre l’organisation et son choix de premier tour de 2012.

« Avec cette transaction, nous avons vu l’occasion d’améliorer notre équipe à court, moyen et long termes, a insisté le directeur général du Canadien. Max est un patineur rapide et énergique, il bouge bien la rondelle. C’est un joueur de caractère. »

Ce n’est pas la première fois que Bergevin souligne cette qualité chez un joueur dont il vient de faire l’acquisition. On a déjà compris que c’est la ligne directrice qu’il souhaite donner à sa formation. Toutefois, cela doit-il se faire au détriment du talent ?

« C’est certain que ça prend du talent, mais le caractère est tout aussi important. Tu ne gagneras jamais avec un gars qui n’a pas de caractère », a-t-il indiqué.

Dans la mire depuis le junior

Sur ce plan, Bergevin soutient que Domi n’est pas en reste. Il concède qu’il n’a pas rempli le filet autant que Galchenyuk depuis son entrée dans la LNH, mais se réfère rapidement à la moyenne de points par match de chacun des deux joueurs (0,608 pour Domi contre 0,610 pour Galchenyuk) pour illustrer les aptitudes offensives de son nouveau protégé de 23 ans.

« Je suis conscient que ses deux dernières saisons n’ont pas répondu aux attentes après une très bonne saison recrue. Il est encore jeune et on croit que, avec un changement d’adresse, il pourra remonter son jeu », a mentionné Bergevin.

C’est le bonheur qu’on souhaite au directeur général du Tricolore, qui a admis s’être informé du statut de Domi à plusieurs reprises au cours de la dernière saison. En fait, il l’a à l’œil depuis les rangs juniors.

« Le potentiel (pour accumuler les points) est là. Il a accumulé de bonnes statistiques au niveau junior. Au championnat mondial junior, il était l’un des meilleurs joueurs chaque soir », a rappelé Bergevin, soulignant avoir tâté le pouls de Dominique Ducharme et de Joël Bouchard avant de conclure la transaction.

Galchenyuk au centre en Arizona

Oui, Domi a du potentiel, mais son acquisition ne règle en rien les problèmes du Tricolore au centre.

Le premier choix des Coyotes en 2013 a beau avoir évolué à cette position en deuxième moitié de la dernière campagne, il est avant tout un ailier gauche.

« Il peut dépanner au cours d’un match, mais on considère qu’il est un meilleur ailier. On ne s’attend pas à ce qu’il joue au centre », a dit Bergevin.

Au moment de faire l’évaluation du passage de Galchenyuk à Montréal, celui-ci y est allé d’une description en tous points similaire.

Curieusement, John Chayka, son homologue des Coyotes, ne semble pas du même avis. Dans les minutes suivant l’annonce de la transaction, le jeune directeur général a indiqué qu’il n’aurait « pas procédé à cette transaction s’il n’avait pas cru Galchenyuk capable d’évoluer au centre ».

« Son évaluation est différente. On voit tous nos joueurs d’une façon différente. Moi, je l’ai eu ici, à Montréal, pendant six ans... Les attentes d’un centre en Arizona et les attentes d’un centre ici sont peut-être différentes », s’est défendu Bergevin.

Pas un échec

Malgré l’incapacité de Galchenyuk de se faire valoir au centre ou le manque de volonté de l’organisation de l’utiliser à sa position naturelle, Bergevin ne considère pas l’aventure de l’Américain avec le Tricolore comme un échec.

« On a fait des recherches. Plusieurs jeunes qui sont repêchés comme joueurs de centre n’évoluent plus à cette position lorsqu’ils arrivent chez les professionnels. C’est une des positions les plus difficiles à occuper. Plusieurs gars ne veulent pas faire le travail que ça implique, ne le comprennent pas ou sont tout simplement incapables de le faire. »

Le directeur général du Canadien n’a pas voulu se prononcer sur le groupe auquel appartenait Galchenyuk.