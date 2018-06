Après une semaine d’errance, les migrants de l’Aquarius à bon port en Espagne

VALENCE | Les 630 migrants secourus par l’Aquarius, au centre cette semaine de vives tensions sur la politique migratoire de l’Europe, arrivaient dimanche dans le port espagnol de Valence, épilogue d’une semaine d’errance en Méditerranée.

Après le navire des garde-côtes italiens Dattilo transportant 274 migrants et arrivé le premier un peu avant 04H30 GMT (06H30 locales), l’Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières (MSF), est entré à son tour dans le port vers 08H30 GMT avec 106 migrants à bord.

Un autre navire militaire italien, l’Orione, doit arriver d’ici la mi-journée avec les 250 derniers.

Applaudissements ou danses et chants à la vue des côtes espagnoles: pour ces 450 hommes, 80 femmes dont au moins sept enceintes, 89 adolescents et onze enfants de moins de 13 ans, tous rêvant d’une vie meilleure en Europe, l’arrivée à Valence marque la fin d’une odyssée de 1500 kilomètres.

Un voyage éprouvant durant lequel ils auront été le catalyseur des profondes fractures au sein de l’Union européenne sur la question migratoire qui sera au centre du prochain conseil européen des 28 et 29 juin.

«C’est la fin d’un voyage trop long», a déclaré David Noguera, président de MSF Espagne, en se félicitant que les migrants soient enfin «en lieu sûr» tout en tirant la sonnette d’alarme face au précédent «négatif» représenté par la fermeture des ports italiens aux ONG de secours aux migrants.

Après un premier examen médical à bord qui n’a révélé pour le moment que des pathologies «mineures» comme des «brûlures», selon les autorités régionales, les premiers migrants arrivés avec le Dattilo sont descendus sur la terre ferme où leur situation est examinée au cas par cas par les autorités espagnoles, un processus qui va prendre au total de longues heures.

Les femmes enceintes et d’autres personnes nécessitant des soins ont été transférées vers des hôpitaux, selon la Croix Rouge, tandis que de premiers migrants ont pu partir vers des hébergements provisoires.

La France a proposé d’en accueillir une partie, avait annoncé samedi le gouvernement espagnol. Une offre saluée par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez comme un signe de la «coopération» et de la «solidarité» européennes nécessaires face à la crise migratoire.

«Bienvenue chez vous»

Sur le port de Valence, une banderole clame «Bienvenue chez vous», dans différentes langues, alors que l’arrivée de l’Aquarius a déclenché un élan de solidarité. «Les gens se proposent pour tout ce qui se présente: servir de traducteur, offrir un logement», explique Johnson Tamayo, artiste de 51 ans, l’un des bénévoles mobilisés par la Croix-Rouge.

«C’est un jour historique (...) Il y aura un avant et un après», a déclaré «Padre Angel», prêtre rebelle très connu en Espagne pour son travail auprès des plus démunis.

Au total, le dispositif mis en place pour cet accueil exceptionnel mobilise 2320 personnes, dont un millier de bénévoles et 470 traducteurs.

L’évènement est ultramédiatisé, avec plus de 600 journalistes accrédités venus de nombreux pays. Sur le port, la presse, qui n’aura pas accès aux migrants, est maintenue à environ 200 mètres du quai, conformément à la volonté des autorités de respecter l’intimité des migrants.

Geste «humanitaire» et «politique»

Tout juste arrivé au pouvoir, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez avait offert lundi d’accueillir les migrants sauvés par l’Aquarius dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye et à qui l’Italie et Malte refusaient d’ouvrir leurs ports.

Un geste «humanitaire» mais aussi «politique» pour Madrid, destiné à impulser une réponse européenne commune face à la crise migratoire.

Le refus de l’Italie et de son ministre de l’Intérieur Matteo Salvini (Ligue, extrême droite), homme fort du gouvernement, d’accueillir l’Aquarius a en effet plongé l’Europe dans une nouvelle crise sur la question migratoire et déclenché une passe d’armes diplomatiques entre la France et l’Italie.

Mais alors qu’un déjeuner vendredi entre M. Macron et le chef du gouvernement italien Guiseppe Conte a permis d’apaiser les tensions, Matteo Salvini a persisté et signé samedi en réitérant l’interdiction aux ONG d’accéder aux ports de la péninsule.

Avant que les migrants de l’Aquarius n’arrivent en Espagne, troisième porte d’entrée par la mer dans l’UE, près d’un millier d’autres migrants sont arrivés dans le sud du pays à bord d’embarcations de fortune vendredi et samedi, dont quatre sont morts.