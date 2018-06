Brooks Koepka remporte un deuxième Omnium des États-Unis de suite

L’Américain Brooks Koepka a remis une carte de 68, deux coups sous la normale, et a mis la main sur un deuxième titre de l’Omnium des États-Unis en deux ans, dimanche, à Southampton dans l’État de New York.

Avec cette victoire, Koepka est seulement le troisième joueur depuis la Deuxième Guerre mondiale à remporter le tournoi majeur deux années d’affilée. Avant lui, Ben Hogan avait réussi en 1950 et 1951 et Curtis Strange avait fait de même en 1988 et 1989.

Le golfeur de West Palm Beach en Floride a terminé le tournoi avec un cumulatif de 281 (+1).

Il s’agit également du troisième titre en carrière pour Koepka. Outre sa victoire à l’Omnium des États-Unis en 2017, il avait remporté l’Omnium Waste Management en 2015.

Un quatuor d’Américains en tête

L'Américain partageait la tête avec ses compatriotes Dustin Johnson (70), Daniel Berger (73) et Tony Finau (72) avant le début de l’ultime ronde.

À la tête du classement de la PGA avant le tournoi, Johnson menait après deux rondes, mais a connu une troisième journée difficile avec une carte de 77 (+7). Il a finalement dû se contenter du troisième rang, alors qu’il a réalisé un pointage total de 283 (+2).

Une dernière ronde héroïque

C’est le Britannique Tommy Fleetwood qui a terminé au second rang. Le golfeur de 27 ans a signé une impressionnante carte de 63 (-7) lors de la dernière journée d’activités, ce qui représente un record pour ce tournoi majeur. Fleetwood est devenu seulement le sixième joueur de l’histoire à ramener une carte de 63 lors de l’Omnium des États-Unis.

Il est également passé bien proche du record de 62 pour la plus petite carte remise dans un tournoi majeur lorsqu’il a raté un roulé d'un peu plus de deux mètres pour un oiselet au 18e trou. Branden Grace a réussi l’exploit l’année dernière, lors de l’Omnium britannique.