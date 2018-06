C'est comment vivre son premier E3? On en parle avec un joueur!

C’est comment l’E3 quand on est PAS un journaliste chargé d’y aller? On en parle avec un joueur qui y était pour la première fois de sa vie.

Tout au long de notre périple à l’E3, notre collaboratrice Christine était accompagnée de Keven Horth qui tenait la caméra lors de ses diffusions en direct de Los Angeles. Collectionneur et gameur depuis toujours — il participe parfois à nos séances de jeu sur Twitch, d’ailleurs —, Keven assistait à la Mecque du gaming pour la première fois de sa vie. On en a donc parlé avec lui.

L’E3 a une très grande importance pour toute la communauté gaming: les studios, les médias et — surtout — les joueurs. Qu’est-ce que l’événement représente pour toi?

C’est de l’excitation qui est partagée avec tous mes amis gameurs ainsi que de l’espoir qu’on annonce des jeux dont je n’ai jamais entendu parler.

Certaines déceptions sont quand même inévitables. Te souviens-tu de ta pire année de l’E3 côté jeux? Sinon, quel genre de jeu ne devrait pas avoir sa place dans une vitrine d’aussi grande envergure?

Je crois que tous les jeux ont leur place. Ce qui est surtout décevant, c’est lorsque les compagnies font des fausses promesses lors de leur présentation et que, au final, le produit livré est différent de ce qu’ils nous ont montré.

Et ta meilleure année de l’E3, t’en souviens-tu? Si oui, quels jeux t’ont le plus marqué?

Je n’ai pas de meilleure année en mémoire, mais je retiens quand même des événements marquants comme la joie de Miyamoto lorsqu’il est monté sur scène, en 2004, avec son épée et son bouclier de Zelda...

Est-ce que l’E3 vaut vraiment le périple? Est-ce une expérience que tu conseilles à tout le monde?

Oui, au moins une fois dans sa vie!

Le nombre d’exposants est épatant et la qualité de leurs kiosques surprend.

De plus, tout le monde est sympathique et de bonne humeur. C’est très facile de se lancer dans une conversation passionnée avec d’autres visiteurs ou encore des représentants de studios. Tout le monde a des histoires à raconter ou encore des expériences à partager. Cette visite a également ravivé mon envie à jouer à plus de jeux solo et de décrocher un peu du mode multijoueur en ligne.

Comme tu es également un collectionneur de jeux vidéo, as-tu mis la main sur un objet à ajouter à tes archives?

J’ai reçu une agréable surprise lors de notre rencontre avec les relationnistes de Nintendo. Ils ont appris sur place que nous étions de très grands fans de Super Smash Bros, et des joueurs de longue date.... et nous avons reçu en cadeau une épinglette de Smash Bros suite à notre test du dernier volet.

J’ai également adoré l’expérience VIP de tester différents titres, dont le dernier Pokémon et son accessoire — le Poké Ball — qui rend le jeu plus immersif.

Top 3 de Keven des meilleures annonces du E3 2018

3. Sekiro: Shadow Die Twice

2. La nouvelle édition de Resident Evil 2

1. Cyberpunk 2077