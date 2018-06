Dans l’arène politique: Bulletins de fin de session

Les travaux parlementaires de la dernière session de la législature ont pris fin vendredi à l’Assemblée nationale. Alors que se met en branle la campagne estivale, qui mènera au véritable affrontement électoral, voici la remise des étoiles pour des élus qui se sont démarqués ce printemps...

François Legault, CAQ

★★★★☆

Photo d'archives

Le chef caquiste a atteint un équilibre qui a vraisemblablement permis à son parti de se maintenir en tête. À plusieurs reprises, il a laissé ses députés commenter l’actualité en point de presse au parlement pour mettre de l’avant son équipe, sans être trop effacé non plus. Il a martelé le thème des réductions de taxes scolaires plus généreuses qu’il promet. Il a eu le courage de ses convictions en s’attaquant aux nouveaux projets éoliens et en annonçant que la CAQ mettrait la hache dans la Ligne rose de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Gaétan Barrette, PLQ

★★☆☆☆

Photo d'archives

Le ministre de la Santé a donné des coups de barre qui ont probablement mis le réseau dans la bonne voie. Mais après quatre ans, les objectifs ne sont pas encore atteints. Il s’est fait plus discret après avoir blâmé injustement les infirmières pour les problèmes de recrutement, ce qui avait mis son gouvernement dans l’embarras. Il a enclenché des projets pilotes pour diminuer le ratio de patients/infirmières, mais les difficultés dans les hôpitaux et les CHSLD ont continué de faire les manchettes.

Jacques Chagnon, PLQ

★★☆☆☆

Photo d'archives

Le vétéran président, qui a annoncé son retrait de la vie politique, a assuré des échanges respectueux, dans l’ensemble, à l’Assemblée nationale. Il s’est montré digne de ses fonctions lorsqu’il a défendu le privilège parlementaire à la suite de l’arrestation du député Guy Ouellette. Toutefois, les révélations sur ses dépenses excessives en mission à l’étranger et sur la consommation de vin lors de chaque réunion du Bureau de l’Assemblée nationale ont terni la fin de son règne. Il a paru déconnecté de la réalité des citoyens ordinaires lorsqu’il a tenté de se défendre.

Philippe Couillard, PLQ

★★★☆☆

Photo d'archives

Le premier ministre a connu des bas. Les attaques exagérées contre François Legault, qu’il a notamment associé à l’extrême droite, témoignaient d’une panique certaine. Huit ministres ont préféré quitter son navire, dont certains qui n’en étaient pourtant qu’à un premier mandat. Toutefois, son discours sur la pénurie de main-d’œuvre est de mise. Il a réussi à surprendre avec le projet de tramway à Québec et a finalement consenti une baisse du fardeau fiscal, après des années de réduction de croissance des dépenses.

Jean-François Lisée, PQ

★★★☆☆

Photo d'archives

Le chef péquiste, par moment, a encore démontré sa grande habileté d’inquisiteur au Salon bleu. Il a aussi échappé la balle à quelques reprises, comme lorsqu’il a comparé le port de son épinglette du PQ en chambre au port de la kippa de David Birnbaum. Il a pris une décision audacieuse en acceptant de faire plus de place à Véronique Hivon, qu’il a sacrée vice-chef. Malheureusement pour lui, ses bons coups sont occultés par l’inquiétant surplace du parti dans les sondages.

Amir Khadir, QS

★★★★☆

Photo d'archives

Le député solidaire a mené un combat pour que l’Assemblée nationale devienne plus transparente, notamment à l’égard des dépenses des élus en mission parlementaire à travers le monde, mais aussi des allocations de dépenses et autres. Toujours le premier à donner l’exemple, il a rendu publiques les dépenses de son parti, et il a aussi annoncé qu’il verserait sa prime de départ à des organismes de son comté, dans une sortie de la vie politique empreinte d’une grande classe.

Luc Blanchette, PLQ

★★☆☆☆

Photo d'archives

En accordant à quelques pourvoiries l’exclusivité de la pêche au saumon au nord, le ministre de la Faune a commis une bourde. On se demande comment il a pu croire que cette décision passerait comme une lettre à la poste. Et en plus, empêtré dans ses explications, il a dit que ce n’était pas « une clientèle de Walmart » qui se rendait dans les pourvoiries de luxe. Ouf...