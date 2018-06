Dans l’univers de Plamondon

L’an dernier, à Trois-Rivières, le Cirque du Soleil a présenté le superbe spectacle STONE, inspiré de l’œuvre de Luc Plamondon. Devant un tel succès, et parce que les reprises des chanteuses comme Ariane Moffatt, Milk & Bone, Klô Pelgag et autres Safia Nolin étaient si belles, un disque a été lancé sur le marché, il y a quelques semaines. Puis l’idée de faire un spectacle aux Francos avec ces interprètes est arrivée. Une très belle façon de clôturer la 30 e édition du festival.

C’est à Jean-Phi Goncalves que le Cirque avait confié le mandat de réorchestrer les chansons de Luc Plamondon pour son spectacle estival à l’amphithéâtre Cogeco, à l’été 2017. Et c’est le musicien et réalisateur qui a été chargé de diriger ce spectacle pour les Francos. Goncalves est épaulé par son bon ami, Alex McMahon, et le metteur en scène Jean-Guy Legault, qui avait monté STONE l’an dernier.

La semaine dernière, Goncalves a répété avec la douzaine de chanteuses qui monteront sur la grande scène dimanche. Ce grand événement comptera ainsi Ariane Moffatt, Betty Bonifassi, BEYRIES, Catherine Major, Gabrielle Shonk, Klô Pelgag, La Bronze, Marie-Pierre Arthur, Martha Wainwright, Safia Nolin et Valérie Carpentier.

En plus de ces interprètes, il y aura aussi 12 musiciens et une choriste sur scène. Les Petits Chanteurs de Laval viendront également faire leur tour pour accompagner quelques pièces.

« On a fait la générale, il y a quelques jours, et on a été très agréablement surpris, dit Jean-Phi. Il y aura du beau et du très beau. Je pense que ce sera une belle soirée. »

Au-delà des attentes

L’an dernier, Jean-Phi Goncalves avait travaillé les chansons dans l’intention de les présenter dans un spectacle de cirque. Les interprètes n’étaient pas sur scène lors des représentations. Pour ce spectacle unique aux Francos, il a dû faire un travail de retranscription. « En studio, tu peux te reprendre. C’est minutieux. Mais en live, il n’y a pas ces possibilités-là », dit-il.

Après avoir travaillé sur le spectacle à Trois-Rivières, Jean-Phi Goncalves espérait qu’un album puisse être lancé sur le marché. « Ç’a été compliqué, mais on a réussi. Déjà, à ce moment-là, c’était au-delà de mes attentes, dit-il. Et quand j’ai su qu’on pouvait transposer cet album-là pour en faire un spectacle musical avec les interprètes, on ne parle même plus de la cerise sur le sundae. C’est la cerise au-dessus de la cerise ! »

Des questions sur Plamondon