Grève possible de six jours dans les succursales de la SAQ

Les employés syndiqués des succursales de la SAQ se prononcent ces jours-ci sur des moyens de pression pouvant allant jusqu’à plusieurs jours de grève à travers le réseau.

Le syndicat propose six jours de débrayage pouvant être utilisés au moment jugé opportun dans l’espoir de faire bouger les choses dans les négociations actuelles.

Des membres du syndicat sont réunis ce dimanche à Québec pour se prononcer sur les moyens de pression.

Le syndicat regroupe 5500 employés à travers la province. Leur convention collective est échue depuis un peu plus d’un an et les négociations piétinent.

Les deux parties ne s’entendent pas, entre autres, sur les horaires de travail, le plancher de postes réguliers et la garantie d’heures pour les salariés à temps partiel.

La décision finale sur une possible grève ne sera pas prise dimanche parce que le syndicat tient à consulter tous ses membres.

Le comité de négociation doit rencontrer les membres à Montréal lundi et la tournée des régions va se poursuivre jusqu’au 20 juin.

La compilation des votes aura lieu vers le 22 juin, ce qui veut dire que les magasins de la SAQ pourraient être fermés avant la Saint-Jean-Baptiste.