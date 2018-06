Il y a déjà des cosplays de Death Stranding

La saison des conventions est commencée et déjà, on peut voir d’excellents cosplays du jeu Death Stranding même si ce dernier n’est pas encore sorti.

Le chouchou des cosplayeurs? Le personnage incarné par Mads Mikkelsen que l’on a pu voir dans une bande-annonce en 2016. Parce que oui, Kojima Productions a présenté des images de son prochain jeu, mais le projet demeure mystérieux.

On ne connaît toujours pas vraiment l’histoire du jeu ni exactement le type de gameplay, et les vidéos dévoilées ne font que causer encore plus de confusion. Mais, cela n’empêche pas les artistes de se mettre au boulot pour créer de beaux cosplays!