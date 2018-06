Incursion au cœur d’un véritable «club social» de pédophiles

L’appât facile de l’agent AI903

Pour infiltrer ce « club social » de pédophiles et récolter des preuves, l’agent de la SQ s’est créé un personnage : un jeune adulte né sur une ferme et à l’orientation sexuelle « peu conventionnelle ». Attiré par son jeune voisin, il contacte le responsable du groupe, André Faivre, après avoir lu certains de ses textes en ligne.

« Je lui évoque que ses textes me rejoignent beaucoup, que c’est une personne qui pourrait me donner une forme d’aide, explique l’agent à la cour. Il commence par me demander de quel type d’aide j’aurais besoin. Il se montre toujours écoutant. »