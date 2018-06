La vie sauve grâce à deux policiers

Un grand-papa aura la chance de voir grandir ses deux petits-enfants grâce à deux policiers qui lui ont sauvé la vie alors qu’il était en arrêt cardiaque, en mars dernier.

« Ils m’ont carrément donné une deuxième chance. Maintenant, je savoure ce qu’il y a de plus précieux. Je veux profiter de la vie, passer du temps en famille, et surtout être avec mes plus beaux cadeaux : mes petits-enfants », raconte avec émotion Gilles Moquin, 64 ans, de l’arrondissement Saint-Hubert.

L’infarctus qu’il a subi le 26 mars en soirée aurait très bien pu être fatal ou lui laisser des séquelles n’eût été l’intervention rapide des agents Laurent-Olivier Sirois et François Lebrasseur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

« Il avait le visage tellement bleu, les yeux qui lui sortaient. Il fallait agir vite et, heureusement, les policiers sont arrivés rapidement », raconte sa conjointe Lucie Moquin.

Dès l’arrivée des patrouilleurs, ils ont installé sur la poitrine du sexagénaire un défibrillateur externe automatisé (DEA). La machine affichait alors un seul message : « Choc recommandé ». Sans hésiter, ils l’ont réanimé et ont poursuivi leur manœuvre pour le secourir.

Photo courtoisie, SPAL

Gilles Moquin a pu être rapidement transporté à l’hôpital, où les médecins ont pu le prendre en charge.

« Les deux policiers sont restés avec moi jusqu’à ce que ma fille Karine puisse me rejoindre. J’ai trouvé ça vraiment gentil de leur part, ils étaient très rassurants », affirme Lucie Moquin.

Le duo de policiers, qui patrouillent dans les rues de Saint-Hubert, est aussi retourné visiter le couple, simplement pour prendre de leurs nouvelles et voir comment allait M. Moquin.

« Ça m’a vraiment touché, c’est une délicate attention. C’est là que tu constates que derrière l’uniforme, il y a des humains, et des bons à part de ça », dit Gilles Moquin.

Une lettre

Le bon geste des agents aurait pu demeurer secret, mais la famille Moquin trouvait très important de pouvoir les remercier.

« J’ai écrit une lettre à leur patron où je témoignais toute notre reconnaissance du travail des policiers. Grâce à eux, mes deux enfants (Eva 2 ans et Liam 4 mois) pourront avoir leur grand-père et toute la famille pourra passer du temps à ses côtés », raconte Karine Moquin.

Récemment, M. Moquin, sa femme et sa fille se sont rendus au poste de police pour lire la lettre aux policiers, devant tous leurs collègues. Une petite cérémonie très touchante, où les agents ont reçu un certificat pour souligner leur geste.

Vulnérable

Gilles Moquin ne sait pas s’il pourra recommencer à travailler, lui qui était à l’aube de la retraite. Depuis 25 ans, il travaillait comme camionneur.

« Ça m’a fait réaliser que je suis plus vulnérable que je pensais. Je n’ai pas encore récupéré à 100 %. C’est là que tu te rends compte que la vie peut basculer et qu’il faut profiter de chaque instant », affirme le sexagénaire.

Les policiers Laurent-Olivier Sirois et François Lebrasseur ont préféré décliner la demande d’entrevue du Journal, eux qui ne souhaitaient pas s’attirer d’attention avec leur bonne action.

« Dans leur tête, ils ont tout simplement fait leur job, indique le capitaine Gino Iannone, de la police de Longueuil. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des agents dévoués à la population comme eux. Un tel exemple aide à briser les barrières qu’on a avec les gens. »