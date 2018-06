Le cannabis sera légal d’ici la mi-septembre si le projet de loi est adopté cette semaine

Le cannabis sera légal au début ou à la mi-septembre si le projet de loi sur cette question est adopté cette semaine, a dit Bill Blair, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Justice, dimanche.

«Une fois la sanction royale accordée, le gouvernement prendra une décision au sujet de la date d’entrée en vigueur, a mentionné M. Blair à l’émission «Question Period» de CTV. Nous visons une date de mise en œuvre vers le début septembre, peut-être la mi-septembre.»

Les députés doivent tenir un vote final cette semaine sur le projet de loi C-45, suivi par un vote du Sénat, selon CTV.

La chambre haute avait proposé des amendements. Vingt-six ont été acceptés mercredi dernier par le gouvernement libéral qui a toutefois refusé 13 autres changements demandés, comme d’interdire les marques sur les produits du cannabis ou de permettre aux provinces de proscrire la culture de plants à domicile sur leur territoire.

Le Québec est l’une des provinces les plus réticentes à voir des citoyens cultiver du cannabis chez eux.

«Nous avons dit ceci au Québec et aux autres provinces et territoires: "Vous avez le pouvoir de réglementer le cadre dans lequel cela peut être fait de manière sécuritaire". Mais on croit également que la prohibition empêche la possibilité de réglementer ça de manière appropriée.»

Mercredi, à la Chambre des communes, après quelques heures de débat, le gouvernement libéral a fait adopter une motion afin de limiter la durée des discussions sur les amendements du Sénat.

Puisque le parti de Justin Trudeau est majoritaire aux Communes, le projet de loi devrait être adopté par les députés au cours des prochains jours avant d’être retourné au Sénat, où le vote n’est pas acquis.

La Chambre des communes doit ajourner ses travaux vendredi pour la période estivale, pour les reprendre le 17 septembre. De leur côté, les sénateurs poursuivent leurs travaux jusqu’au 29 juin pour revenir également au mois de septembre.