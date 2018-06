Les Maple Leafs prêts à être actifs au repêchage

Il y a un nouveau shérif à Toronto et il pourrait tenter de faire sentir sa présence au prochain repêchage de la LNH, vendredi prochain.

En entrevue avec le site The Athletic, le directeur général des Maple Leafs Kyle Dubas se dit ouvert à échanger sa 25e sélection au total pour améliorer son rang, ou pour repêcher plus haut et obtenir un atout.

Autrement dit, le successeur de Lou Lamoriello cherche un partenaire de danse pour améliorer son club.

«Nous ferons ce que nous devons pour faire un pas en avant. Que ce soit repêcher plus tôt, plus tard ou rester à la même place pour choisir l’espoir que voulons, nous le ferons.»

Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité

Les Maple Leafs possèdent sept sélections au prochain encan, dont les 52e et 83e choix au total. Ils ont de plus six potentiels joueurs autonomes sans compensation et deux autres avec compensation (William Nylander, Connor Carrick).

Dubas a dit être en contact avec les agents des joueurs, mais qu’aucune nouvelle entente n’est près d’être conclue.

Par ailleurs, le club-école des Leafs dans la LAH, les Marlies, vient de remporter la coupe Calder. La direction s’attend à ce que plusieurs joueurs de leur filiale fassent le saut avec le grand club.