L’Europe et les États-Unis charmés par Charlotte Cardin

« J’étais agréablement surprise que la majorité de nos salles soient remplies. C’était un public super accueillant. Durant les concerts, il y avait des gens qui chantaient avec nous. C’est cool parce qu’au départ, je me disais qu’il y aurait probablement surtout des gens qui ne me connaissent pas du tout et qui sont là par hasard », a raconté Charlotte Cardin, qui chantait, dimanche, au Firefly Music Festival de Dover, au Delaware, un événement comptant sur les Arctic Monkeys, Eminem et Kendrick Lamar comme principales vedettes.

« On se construit une base de fans qui grandit avec le projet. C’est tripant de revoir les mêmes gens aux concerts. Il y a beaucoup d’artistes qui sortent une chanson qui explose et qui remplissent des arénas, mais les fans ne connaissent que cette toune. Ils ne sont pas vraiment derrière l’artiste, mais plutôt derrière la toune. »

« Ce n’est pas ce que je recherche comme carrière. J’ai le goût de me construire un public avec qui la relation est vraie et qu’on grandisse ensemble », dit celle qui s’était attiré les éloges d’Elton John il y a quelques mois.

Par ailleurs, Cardin et son équipe planchent toujours activement sur l’écriture et l’enregistrement de son premier album complet, qui succédera à ses EP Big Boy et Main Girl. « On a plusieurs chansons prêtes, mais je continue d’en écrire. Je veux me donner le luxe de choisir. »