Lionel Carmant candidat de la CAQ dans Taillon

Le neurologue du CHU Sainte-Justine Lionel Carmant est le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Taillon, sur la Rive-Sud de Montréal.

En janvier dernier, M. Carmant s’était joint à la CAQ sans toutefois préciser s’il se lançait en politique, mais disant envisager sérieusement de se porter candidat. Après une période de réflexion, il en a finalement fait l’annonce officielle dimanche matin.

Dans cette circonscription détenue par le Parti québécois depuis 1976, Lionel Carmant se mesurera à la députée Diane Lamarre. Selon le dernier sondage Léger-LCN, la CAQ est au premier rang des intentions de vote dans Taillon.

M. Carmant a dit vouloir se lancer en politique pour les enfants.

«À un moment donné, on ne peut plus accepter ce qui se passe avec les enfants. Il faut se dire qu’on a besoin de les aider tout de suite. La seule façon de faire ce changement, c’est de faire le saut en politique et me voilà aujourd’hui», a expliqué M. Carmant.

En plus de Diane Lamarre pour le PQ, Mohammed Barhone se présente pour le PLQ dans cette circonscription. La candidate de Québec solidaire est Manon Blanchard.