L’univers Jurassique en 7 points

À quelques jours de la sortie du nouveau long-métrage de l’univers jurassique, une mise à jour est la bienvenue puisque ce monde fictif continue de marquer petits et grands !

1. Certains l’ignorent, mais cette belle aventure a pris forme dans un livre. Effectivement, en 1990, l’auteur américain Michael Crichton a présenté son bouquin Jurassic Park dont l’intrigue est séparée en sept parties.

2. Mais bon, pour la plupart, c’est le film de 1993 Le parc jurassique qui leur a permis de plonger dans un monde peuplé de dinosaures. Une œuvre signée Steven Spielberg qui est passée à l’histoire !

3. Il aurait pu être extrêmement risqué d’oser faire une suite à un film aussi marquant... alors, imaginons vouloir y revenir 22 ans plus tard ! Eh oui, après un second et un troisième volet – respectivement à l’affiche en 1997 et en 2001 – une nouvelle trilogie s’est établie en 2015.

4. C’est ainsi que Monde jurassique a vu le jour, mettant en vedette des acteurs bien populaires actuellement, comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

5. Avec des recettes de 1, 6 milliards $, on peut dire que cette nouvelle trilogie était bien enclenchée !

6. Monde jurassique : Le royaume déchu prendra l’affiche le 22 juin. L’histoire reprend quatre ans après que les dinosaures ont repris le contrôle de l’île... Petit clin d’œil intéressant : l’acteur Jeff Goldblum, qu’on voyait dans les deux premiers films, sera de retour parmi la bande !

7. À noter qu’un sixième et dernier film est prévu pour 2021.

