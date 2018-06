On s’est débarrassé d’un problème «d’attitude»

SHAWINIGAN | Alex Galchenyuk pour Max Domi ? Faut qu’on se soit débarrassé d’un problème d’attitude, comme le dit si bien Marc Bergevin. Sinon, cette transaction n’a pas de sens.

C’est quoi un problème d’attitude ? C’est une vague expression qui englobe bien des affaires. La dope, la paresse, l’entourage, l’alcool, le manque d’implication dans l’équipe causée par un de ces éléments.

Faites votre choix, les rumeurs courent abondamment en ville. Ça se peut que Mario Tremblay ait eu raison quand il a parlé de cure de désintoxication l’automne dernier. Ça peut arriver que le « Bleuet » ait raison.

On sait que l’entourage de Galchenyuk était souvent rock and roll. Ce n’est pas toujours évident pour un jeune de 20 ans de rester sage avec des millions dans ses poches et les belles femmes pendues à ses baskets.

Environnement stimulant

C’est tout ça que Marc Bergevin a envoyé en Arizona. Ça, plus une carence à lire le jeu qui a empêché Galchenyuk de devenir le joueur de centre dont le Canadien avait besoin.

Max Domi n’est pas le marqueur rêvé. C’est une boule d’énergie... sauf que la saison dernière, la boule manquait cruellement d’énergie. Mais à Montréal, Domi va retrouver un environnement hockey qui devrait le stimuler.

Le constat me semble évident. Encore une fois, le Canadien n’a pas su faire évoluer un jeune bourré de talent. Encore une fois, un choix de première ronde, troisième choix au total, est échangé.

Ne reste plus que Max Pacioretty qui est capable de marquer 30 buts. Et les rumeurs l’envoient n’importe où sauf dans la KHL.

Finalement, la plus grosse acquisition de l’Organisation demeure... Paul Wilson.