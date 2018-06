Photos souvenirs: Luc Plamondon

Nombreux succès

À l’automne 1973, Luc Plamondon aux côtés de Denise Filiatrault, Geneviève Bujold et François Cousineau, lors du lancement de l’album de Diane Dufresne, À part de d’ça, j’me sens ben – Opéra-cirque, l’un des plus grands succès québécois. Le trio infernal Plamondon-Cousineau-Dufresne réalisera de nombreux succès dont Tiens-toé ben j’arrive, J’ai rencontré l’homme de ma vie et À part de d’ça.

De Saint-Raymond à Paris

1978, une date mémorable. Cette année-là, l’étoile de Luc Plamondon brillait dans la Ville Lumière, alors que le parolier préparait l’opéra rock Starmania, à Paris. Le petit gars de Saint-Raymond-de-Portneuf, près de Québec, avait fait tout un chemin. Il avait 33 ans.

Allers-retours

De retour d’un séjour de six mois en France, en 1985, Luc Plamondon au faîte de la gloire, retrouvait ses amis québécois, Nanette­­­ Workman et Louise Portal. Désormais, ses chansons étaient sur toutes les lèvres ; celles de Starmania, dont Le Blues du businessman et Le Monde est stone, ainsi que toutes les autres, notamment Call girl.

Populaire

Luc Plamondon, en 1975. Il ne deviendrait jamais chanteur, mais avec cette tête magnifique, cette plume hors du commun et son bagout, il était devenu une célébrité. Il avait déjà écrit des paroles de chansons pour Monique Leyrac, Renée Claude, Diane Dufresne, Steve Fiset (Dans ma Camaro) et Donald Lautrec. Il en écrirait des centaines d’autres.

Il y a 40 ans

Une rare photo de Luc Plamondon sur scène, guitare à la main. Comme beaucoup d’artistes, il participait à la gigantesque fête de la musique, la « Chant’août », à Québec en 1975. Cette même année, le projet d’opéra rock Starmania commençait à germer et le parolier amorçait sa collaboration avec le compositeur Michel Berger.

► Dix chanteuses rendront hommage au répertoire de Luc Plamondon, le 17 juin, en clôture des Francofolies, sur la scène extérieure de la Place des Festivals lors du spectacle, La musique de Stone.

► La troupe de Québec Issime présente cet été sa version de l’opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger, Starmania, 40 ans après sa création, à la Place Nikitotek de Sherbrooke, du 11 juillet au 18 août, avec sept chanteurs sur scène – dont Michaël dans le rôle de Ziggy –, douze musiciens et des projections. Voir quebecissime.net

► En août, Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante célébrera ses 20 ans avec une nouvelle distribution au Grand Théâtre de Québec, dont Daniel Lavoie et Valérie Carpentier feront partie. Voir grandtheatre.qc.ca