Quand les oiseaux domestiques s’enfuient

Depuis le début du mois de juin, huit propriétaires d’oiseaux exotiques du Grand Montréal ont fait appel à l’organisme Perroquet Secours, basé à Coteau-du-Lac, pour qu’il diffuse des avis de recherche de leurs bêtes à plumes perdues.

Parmi ces oiseaux disparus figurent deux perroquets gris d’Afrique pouvant atteindre plus de 40 centimètres.

À la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, il n’est pas rare d’accueillir des oiseaux domestiques perdus. En 2017, plus de 40 oiseaux exotiques ont été amenés à l’organisme après avoir été trouvés en pleine ville.

«Les plus fréquents, c’est les perruches, précise la directrice des communications, Anita Kapuscinska. Mais il y a vraiment de tout: des perroquets, des inséparables, des cockatiels, des colombes, des tourterelles et parfois des plus gros encore.»

Elle explique que l’histoire la plus courante rapportée par ceux qui trouvent des oiseaux domestiques est que l’animal est tout bêtement venu se poser sur leur épaule, car il associe l’humain à la nourriture.

Perruche mal en point

En mai, Mélanie Comtois, une résidente du quartier Saint-Henri, a trouvé une perruche mal en point lors d’une promenade nocturne. «Elle manquait beaucoup de plumes. Elle criait au meurtre, des cris vraiment intenses et stridents», raconte-t-elle.

À défaut de pouvoir s’en occuper, Mme Comtois a fait appel à la communauté de Saint-Henri via Facebook. En quelques heures, Aviva Lavallée a accepté de prendre l’oiseau sous son aile et lui a donné le nom de Mango.

Une visite au vétérinaire a permis de découvrir que Mango était en choc traumatique. «Elle avait vécu une situation stressante depuis plus longtemps, mentionne Mme Lavallée. Elle avait arraché ses propres plumes.»

Après 24 heures de soins prodigués par Mme Lavallée, Mango a rendu l’âme.

Risques

Les oiseaux exotiques sont plus vulnérables en été en raison des portes et fenêtres laissées ouvertes. Une moyenne de 7,3 oiseaux trouvés par mois ont été pris en charge par la SPCA de juin à août 2017, contre seulement 2,2 pour les autres mois de l’année.

La déshydratation, la sous-alimentation, les empoisonnements et les collisions contre une fenêtre sont les risques les plus fréquents auxquels s’exposent les oiseaux fugueurs, indique la technicienne en santé animale à l’hôpital pour oiseaux et animaux exotiques Rose Boutin.

«Généralement, ceux qui sont attrapés sont en très mauvais état, bien que ça ne paraisse pas nécessairement aux yeux de quelqu'un qui n'est pas habitué», fait valoir Mme Boutin.