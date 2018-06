Tant de premiers choix échappés

Les gros échanges se suivent et se ressemblent chez le Canadien. Comme il l’avait demandé pour Shea Weber lorsqu’il a échangé P.K. Subban il y a deux ans, Marc Bergevin voulait que les journalistes lui parlent de Max Domi quand on l’a rencontré au Centre Bell, hier midi. Mais comment pouvait-on ne pas l’interroger au sujet du joueur qu’il avait identifié lui-même comme le gros centre tant attendu à Montréal lorsqu’il en fit le tout premier choix au repêchage de son administration ?

Alex Galchenyuk poursuivra sa carrière avec les Coyotes de l’Arizona. Il est le sixième premier choix du Tricolore à être échangé parmi les 11 repêchés entre 2005 et 2016. C’est la première chose à laquelle j’ai pensé à l’annonce de la transaction vendredi soir.

Deux d’entre eux, Ryan McDonagh et Mikhail Sergachev, l’ont été contre des joueurs plus expérimentés (Scott Gomez et Jonathan Drouin). Nathan Beaulieu est parti pour un choix de troisième ronde.

Les deux autres sont Louis Leblanc et Jarred Tinordi. Le premier ne joue plus au hockey et le deuxième évolue dans les ligues mineures.

David Fischer, à qui le Canadien n’a pas offert de contrat, a joué trois ans dans les ligues mineures avant de s’orienter vers l’Europe. Le Tricolore n’avait pas eu de choix de première ronde en 2008.

Il ne reste donc que Carey Price, Michael McCarron et Nikita Scherbak.

Entre deux eaux

Quand j’ai mentionné à Bergevin de m’expliquer ce phénomène hier, il m’a dit de regarder les choix au repêchage des autres équipes. C’est vrai que le Tricolore n’est pas la seule organisation de la Ligue nationale dans cette situation.

Comme l’a dit aussi Bergevin, ce n’est pas comme si Galchenyuk avait failli à la tâche. Mais il n’a pas dit qu’il avait réussi non plus.

Disons qu’il nous aura laissés sur notre appétit. Car on s’attendait à tellement de lui. On nous l’avait présenté comme un joueur qui résoudrait pour longtemps le gros problème au centre.

Comparé à Toews

Dans une chronique publiée le 6 février 2013, Bergevin m’avait dit ce qui suit au sujet de Galchenyuk : « Il possède les habitudes de travail et la concentration de Jonathan Toews. C’est un gros joueur de centre qui voit à son affaire. C’est avec des gars comme ça que tu gagnes. »

On n’a rien vu de ça au cours de ses six saisons à Montréal.

Hier, Bergevin a dit en répondant à une question d’un média anglophone : « On a fait des recherches. Plusieurs joueurs repêchés comme centres ne sont pas capables de jouer à cette position chez les professionnels. C’est une des positions les plus difficiles dans le hockey. Vous avez des joueurs qui ne veulent pas faire le travail que ça demande ou qui ne comprennent pas ou pour qui c’est trop dur. En définitive, on considérait qu’il (Galchenyuk) était à son mieux à l’aile. »

Or, même si la position d’ailier comporte moins de responsabilités défensives que celle de centre, Galchenyuk a conservé une affreuse fiche de -31 la saison dernière.

Développement et encadrement

Certes, une grande part du blâme lui appartient, mais comment expliquer que le Canadien n’ait pas réussi à corriger certaines de ses lacunes ?

C’est la question que l’on doit se poser quand on pense à un joueur comme lui.

Oui, d’autres équipes ont échangé de hauts choix au repêchage. Les Bruins de Boston se sont départis de Tyler Seguin après seulement trois ans. Les Oilers d’Edmonton ont échangé Taylor Hall après six ans.

Les deux premiers choix du repêchage de 2010 ont été échangés par le même homme : Peter Chiarelli. Sa première transaction l’a sorti de Boston et la deuxième pourrait lui coûter son poste à Edmonton bientôt.

Mais ça ne règle en rien les problèmes du Canadien. Quand une organisation a du mal à développer ses jeunes joueurs, elle est vouée à tourner en rond. C’est ce que le Canadien fait depuis longtemps.

Attendons de voir Domi

Marc Bergevin affirme que le départ d’Alex Galchenyuk n’a rien à voir avec son constat de fin de saison selon lequel son équipe n’avait pas affiché une bonne attitude. Il soutient que la transaction n’est reliée à rien d’autre qu’au hockey.

Il est toutefois permis d’en douter.

Galchenyuk s’est retrouvé en fâcheuse posture à quelques reprises pour des histoires survenues à l’extérieur de la patinoire au cours de ses six saisons avec le Canadien.

Ce genre de chose se répand à travers la ligue comme une traînée de poudre. Pour cette raison, il y a lieu de penser que sa valeur en a pris un coup.

Attendons avant de juger

Bergevin cherchait à l’échanger depuis deux ans. Là où on peut être d’accord avec lui, c’est quand il dit que Max Domi gagne à être connu.

Qui d’entre nous connaît vraiment le nouveau venu du Canadien ?

Joël Bouchard et Dominique Ducharme le connaissent mieux que quiconque au Québec pour l’avoir dirigé avec l’équipe canadienne junior au Championnat mondial de 2016.

Il n’a peut-être marqué que neuf buts à chacune de ses deux dernières saisons, mais il faut dire qu’il jouait dans un contexte exécrable. Les Coyotes de l’Arizona ont fait pire que le Canadien au cours des trois dernières années.

Ce n’est pas peu dire.

Tie garde-t-il sa place ?

Domi a un père bien connu qui a joué dans la Ligue nationale. Tie Domi n’était pas le plus grand ni le plus gros, mais il a combattu les poids lourds de la LNH durant ses 16 saisons avec les Maple Leafs, les Jets et les Rangers.

C’est à souhaiter qu’il ne soit pas envahissant dans la carrière de son fils comme le père de Galchenyuk. Ce dernier était souvent vu après les matchs au Centre Bell, tablette à la main, montrant à son fils des vidéos de lui sur la glace.

C’est bien d’encourager son rejeton, mais vouloir lui montrer comment jouer dans la Ligue nationale, c’est autre chose.