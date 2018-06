Toujours prêts pour un pique-nique

À l’occasion d’un festival, le long de la route des vacances, lors d’une activité en plein air ou simplement pour profiter du beau temps... Les pique-niques se multiplient pendant l’été. Y êtes-vous préparés ?

Photo courtoisie, Sports Experts

Glacière Xtreme de Coleman (38 pintes) qui préserve la glace pendant trois jours, dotée d’un couvercle articulé avec porte-gobelets, poignées deux positions, 59,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Canadian Tire

Couverture de pique-nique et de plage Outbound, dont le dessus est en flanelle polyester et le dessous en vinyle hydrofuge, avec sangle de transport, 18,99 $, canadiantire.ca

Photo courtoisie, HomeSense

Assiettes en mélamine aux motifs de toucans, 12,99 $ et 14,99 $, disponibles chez HomeSense

Photo courtoisie, Latulippe

Chaise Micro de Pèlerin, pliable, compacte et facile à monter, avec un cadre en aluminium et une assise en filet, 74,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Latulippe

Table de camping Micro Deluxe Pèlerin, facile à monter, à ranger et à transporter, légère, en aluminium et polyester, 69,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, MEC

Siège pliable Senate de MEC, rembourré de mousse et doté d’une armature en aluminium, vous isole de la fraîcheur lors d’un pique-nique sur le sol, 48 $, mec.ca

Photo courtoisie, MEC

Ensemble de cuisine (24 pièces) de GSI, qui comprend tout le nécessaire pour préparer un repas en plein air, dont une planche à découper, un couteau, une petite râpe, quatre ensembles d’ustensiles, une serviette et un tampon à récurer pour tout nettoyer, etc., 64 $, mec.ca

Photo courtoisie, Stokes

Classique panier à pique-nique Stokes, incluant quatre couverts complets, en plus de quatre verres à vin, un tire-bouchon, une salière et une poivrière, etc. 79,98 $, stokesstores.com

Photo courtoisie, Lee Valley

Cloches couvre-plats en filet compressibles pour éloigner les insectes de vos victuailles, 9,95 $ pour trois cloches de grandeurs différentes, leevalley.com

Photo courtoisie, Lee Valley

Sac à dos isolé avec sac amovible pour bouteille de vin, nappe de pique-nique, ensemble de vaisselle pour quatre personnes, serviettes de table en tissu, compartiment pour la nourriture, etc., 69 $, leevalley.com