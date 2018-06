Un Britannique aux portes de la LNH

Liam Kirk n’a pas fait comme la majorité des enfants en Angleterre en s’adonnant au soccer. En fait, oui, mais ses talents laissaient à désirer et il a réchauffé le banc la plupart du temps à l’école secondaire. Lui, c’était le hockey. À l’approche du repêchage de la LNH, force est d’admettre qu’il a fait le bon choix, car tout porte à croire qu’il sera sélectionné par l’une ou l’autre des 31 formations du circuit Bettman, dans quelques jours.

Souvent, les joueurs européens possédant des habiletés au-dessus de la moyenne, mais évoluant dans des marchés où le hockey est moins développé, quittent le nid familial pour s’installer en Suède ou en Finlande, notamment.

Ce ne fut pas le cas de Kirk. Natif de Maltby, en Angleterre, l’attaquant a gravi les échelons du hockey britannique un à un. La saison dernière, il l’a disputée entièrement avec les Steelers de Sheffield, une formation évoluant dans l’Elite Ice Hockey League (EIHL), la meilleure en Grande-Bretagne et, surtout, l’équipe avec qui il rêvait de jouer dans sa jeunesse.

Car Kirk n’a jamais vraiment pensé qu’il figurerait un jour sur la liste de certaines équipes de la LNH, encore moins qu’il ferait partie de la centaine de joueurs invités au dernier Combine de la LNH à Buffalo.

« J’ai toujours cru en mon rêve de jouer dans la LNH, mais, en grandissant en Grande-Bretagne, tu ne t’attends pas à ce que ça arrive. C’est incroyable d’être ici et de pouvoir montrer ce que je peux faire. Ce n’est que la première étape et je sais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. »

PROGRESSION

Le nom de Kirk a commencé à circuler en début de saison dans le giron des recruteurs de la LNH. Les premières formations du circuit Bettman ont fait un rare voyage en Angleterre au milieu du mois d’octobre.

Malgré tout, son nom n’a pas été ajouté à la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH. Il était difficile de juger ce jeune homme, évoluant dans une ligue méconnue et dont le style est différent et inférieur à celles de Suède ou de Finlande.

Kirk a toutefois continué d’exceller. Lors du Championnat mondial de hockey junior, division 2-A, il a aidé la Grande-Bretagne à remporter le bronze grâce à 14 points en cinq parties, puis il a remporté l’or chez les moins de 18 ans, en avril. Il a ensuite été invité à représenter l’Union Jack, avec les seniors, au Championnat du monde de la division 1-A, où ils sont parvenus à se tailler une place dans le groupe mondial pour l’an prochain.

Ces démonstrations de talent à l’international lui ont donc valu le 65e rang chez les patineurs européens sur la liste finale de la Centrale, et une invitation à Buffalo, où il a rencontré dix formations : les Bruins de Boston, les Coyotes de l’Arizona, les Red Wings de Detroit, les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d’Ottawa, les Blackhawks de Chicago, l’Avalanche du Colorado, les Rangers de New York, les Capitals de Washington et les Sharks de San Jose.

SUR LA « MAP »

On s’en doute, les joueurs de Grande-Bretagne à avoir joué dans la LNH ne sont pas légion. En fait, jamais un joueur de ce pays n’a atteint la meilleure ligue au monde.

« Ce serait bien d’aider à mettre l’Angleterre sur la map un peu plus. Le hockey n’est pas un sport très populaire là-bas, mais c’est bien de voir que ça évolue et qu’on a de plus en plus de visibilité, surtout avec l’équipe de Grande-Bretagne qui a été promue en première division mondiale et ma présence au Combine. »

Kirk ne se cache toutefois pas que les prochaines étapes de son développement ne passeront probablement pas par son pays natal. Il a l’intention de s’enrôler avec une formation de la Ligue canadienne de hockey (LCH), dont le repêchage européen se tiendra peu de temps après celui de la LNH.