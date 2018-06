Fernando Alonso n’a jamais caché ses intentions de vouloir remporter un jour la Triple Couronne en sport automobile, ce qu’un seul pilote, le Britannique Graham Hill, a réussi dans l’histoire.

Or l’Espagnol a fait un pas de plus vers cet exploit remarquable en gagnant dimanche l’épreuve mythique des 24 Heures du Mans en compagnie de ses coéquipiers, le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima.

Le pilote de 36 ans obtient ainsi la victoire à sa toute première présence à cette classique que tous rêvent de gagner. Recruté par l’équipe d’usine de Toyota, la plus puissante du plateau, Alonso avait certes les moyens de s’imposer.

Le constructeur japonais, qui met fin à 20 ans de frustration au Mans, voit son deuxième équipage se classer second, quoique concédant deux tours aux gagnants.

La domination de Toyota n’aura fait aucun doute puisque l’équipe qui a terminé au troisième rang a rallié l’arrivée à dix... tours des vainqueurs.

« C’est un sentiment incroyable, a déclaré Alonso à sa sortie de voiture. J’ai toutefois l’habitude d’être dans la voiture et de contrôler le rythme de la course. Mais cette fois, j’ai regardé mon coéquipier [Nakajima] effectuer le dernier relais de la course en espérant que tout se passe bien. »

Mauvaise nouvelle pour la F1 ?

Ne manque plus à Alonso, double champion du monde de F1, une victoire aux 500 Milles d’Indianapolis pour boucler la... boucle et pour rejoindre Hill.

À sa première présence sur le célèbre ovale l’an dernier, il était venu bien près de remporter la course, avant d’être trahi par la mécanique.

La tentation sera belle pour lui d’y retourner, et ce, dès l’an prochain.

Et c’est certes une mauvaise nouvelle pour la F1 qui risque de perdre en 2019 l’une de ses têtes d’affiche.

Pour mettre toutes les chances de son côté, un volant à temps plein en Série IndyCar lui serait bénéfique pour parfaire ses connaissances sur les pistes ovales, d’autant plus que l’écurie McLaren, qui le fait courir en F1 depuis quelques années, est incapable de lui fournir le matériel pour exprimer son talent.

« Oui, c’est très tentant comme objectif, a-t-il déclaré. Dans le but de battre les spécialistes en circuits ovales, il faut rouler longtemps pour connaître tous les secrets. Je suis en mode... réflexion. »

Un groupe sélect

Contrairement aux épreuves du monde hippique, la Triple Couronne est un titre qui n’a rien d’officiel en sport automobile.

Ce tour du chapeau symbolique et surtout très convoité regroupe, outre les 24 Heures du Mans et les 500 Milles d’Indianapolis, le Grand Prix de Monaco qu’Alonso a gagné à deux reprises (2006 et 2007).

Le pilote espagnol est devenu dimanche le sixième pilote à s’imposer au Mans et à Monaco, après Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren, Jochen Rindt et évidemment Graham Hill.

Le Colombien Juan Pablo Montoya, vainqueur à Indianapolis et à Monaco, visait lui aussi la Triple Couronne dimanche, mais il a été contraint à l’abandon à sa première participation aux 24 Heures du Mans.

La Triple couronne (deux victoires et plus)