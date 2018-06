Un rare Québécois champion

SAINT-GEORGES | L’attente aura duré 24 ans, mais un coureur québécois a finalement été couronné au 33e Tour de Beauce, lorsque le Montréalais James Piccoli a connu une autre brillante étape pour rafler le maillot jaune, dimanche, à Saint-Georges.

Il fallait remonter à la belle époque de Jacques Landry, en 1994, pour retrouver le dernier champion québécois en Beauce. Svein Tuft avait été le dernier Canadien à réaliser l’exploit, un peu plus récemment, il y a tout de même dix ans. « Ça, c’est cool ! », s’est exclamé Piccoli, informé de sa place dans l’histoire du Tour de Beauce.

« Je ne peux pas le croire. Je suis tellement content. Ça prend toujours quelques jours pour que ça devienne réel. On va faire un peu le party ce soir [dimanche] », s’est-il extasié.

Sa quatrième place, dimanche, sur le circuit urbain de 122,4 km devant un public enthousiaste à Saint-Georges, a suffi à assurer son sacre puisqu’il a terminé dans l’échappée victorieuse en 3 h 2 min 47 s, soit 1 min 36 s devant le Roumain Serghei Tvetcov. Ce dernier détenait une avance de 1 min 10 s sur Piccoli avant l’étape ultime.

Toute une remontée !

Le Montréalais de la sélection nationale, âgé de 26 ans, a en quelque sorte surgi de nulle part dans les deux dernières étapes pour remporter sa plus grosse victoire à ce jour sur une course UCI.

Au terme de la troisième journée, vendredi, il semblait loin dans le rétroviseur de Tvetcov, au 14e rang, accusant un retard de 2 min 24 s.

Et dimanche, sous une chaleur accablante, il a tenu à saluer l’effort de son coéquipier Jordan Cheyne, qui l’a épaulé jusqu’au bout malgré une chute avant d’entamer le 11e et avant dernier tour.

« Jordan s’est vraiment sacrifié aujourd’hui [dimanche] pour moi. Il nous a rattrapés après sa chute et il a fait un travail inoubliable. Je lui dois ma victoire. En 2012, j’étais ici et je voulais juste terminer le Tour. Six ans plus tard, je suis ici et je gagne. C’est incroyable ! » s’est réjoui Piccoli.

20 secondes qui font la différence

De son côté, Tvetcov se montrait toujours amer parce qu’il estime avoir été privé de 20 précieuses secondes après une chute survenue devant lui lors de l’étape de vendredi soir. L’organisation a toutefois appliqué le règlement convenu et même avec les 20 secondes en poche, le porte-couleurs de l’équipe United Healthcare aurait terminé avec un retard de sept secondes.

« Ça se résume à une grosse erreur de l’organisation à l’étape 3 b. Ça a été très amateur. De toute façon, on a bien couru aujourd’hui. C’est ça qui est ça... », a-t-il pesté.

Deuxième victoire de Côté

La dernière journée a été l’affaire de Pier-André Côté (Silber), qui signait ainsi sa deuxième victoire d’étape grâce à un autre sprint final endiablé, à sa toute première présence au Tour de Beauce.

« C’est un gros premier Tour de Beauce. Je ne pensais peut-être pas me rendre au bout parce qu’il y avait d’autres gars pas mal costauds, mais au fil de la course, il y en a qui ont manqué d’énergie.

« Vous m’auriez juste dit que j’allais finir le Tour de Beauce et j’aurais quand même été content. J’arrivais ici prêt, mais jamais on ne peut espérer gagner deux étapes. C’est beaucoup au-dessus de mes attentes et c’est très bon en vue des championnats canadiens qui s’en viennent cette semaine », a-t-il lancé.

Le vénérable Bruno Langlois a souligné son 20e Tour de belle façon en terminant l’étape au troisième rang.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

(maillot jaune)

1. James Piccoli (Canada) 15 h 11 min 52 s

2. Daniel Whitehouse (Interpro Stradalli) + 11 s

3. Serghei Tvetcov (United Healthcare) + 27 s

4. Jack Burke (Jelly Belly) + 49 s

5. Robert Britton (Rally Cycling) + 1 min 03 s

Maillot rouge (U23)

Thomas Revard (Hagens Berman Axeon)

Maillot à Pois (grimpeur)

Benjamin Perry (Canada)

Maillot Blanc (points)

Serghei Tvetcov (United Healthcare)

CINQUIÈME ÉTAPE

1. Pier-André Côté (Silber Pro Cycling) 3 h 02 min 47 s

2. Daniel Whitehouse (Interpro Stradalli) 3 h 02 min 47 s

3. Bruno Langlois (Québec) 3 h 02 min 47 s

4. James Piccoli (Canada) 3 h 02 min 47 s

5. Jordan Cheyne (Canada) 3 h 03 min 13 s