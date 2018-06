Dramatique K.-O. au troisième round

SHAWINIGAN | Adam Braidwood était déjà coupé au-dessus de l’œil gauche. Le coup fatidique l’a envoyé au plancher et la foule a bondi.

L’olympien a gagné. Simon Kean sait maintenant de quelle trempe il est.

Connaissant l’histoire d’Adam Braidwood, on ne peut que souhaiter qu’il continue sa carrière et sa vie d’une belle façon.

Simon Kean a été supérieur dans tous les départements. Plus puissant, plus rapide et plus précis. Meilleure technique et aussi, plus mordant en attaque.

C’était dramatique, c’était colossal.

C’est la boxe.

SA MÈRE FIÈRE DE LUI

Braidwood, encore sonné, est descendu du ring en hésitant. Son amoureuse, April, était toute bouleversée. Sa mère est venue me voir.

« Écrivez-le, je suis fière de lui. Il a perdu, c’est le sport », a-t-elle dit.

Lors de mes conversations avec lui, Braidwood m’avait dit que si jamais il perdait ce combat, il prendrait un an s’il le fallait pour s’améliorer et qu’il reviendrait.

Bien honnêtement, l’important n’est pas de revenir. C’est de continuer à être l’homme qu’il est devenu. J’espère que la douleur ne le refera pas plonger dans son enfer.

KEAN : UN PAS IMMENSE

Quant à Simon Kean, c’est un pas immense qu’il vient de franchir. Il avait un adversaire courageux et bien préparé devant lui. Et dangereux. Kean s’est présenté dans une forme unique. Jamais il ne s’était battu à moins de

240 livres. Ça n’a pas paru au plan de la puissance. Il a été dévastateur avec son jab, très lourd, et sa droite.

De grands combats l’attendent.

Mais Shawinigan sera-t-elle une assez grande ville pour l’avenir ?

LE TAILGATE PARTY

Le soleil commençait à peine à baisser vers l’horizon quand je suis arrivé au centre sportif pour la soirée. Dans le grand parking général, ça sentait bon les grillades. Mais le vrai tailgate party avait lieu dans un espace réservé devant l’entrée de l’édifice.

C’était bondé. Et comme c’était le cas depuis le début de la semaine, les gens voulaient constamment souligner comment ils étaient fiers de la tournure des événements.

Faut dire que ce gala de boxe a fait du bien à la région immédiate de Shawinigan. Ce n’est pas une ville riche malgré les efforts de convertir l’économie vers les petites et moyennes entreprises. Mais les efforts des gens d’affaires paraissent.

En tous les cas, si on se fie au nombre de restaurants et de bistrots dans la ville, les gens ont les moyens de sortir. D’ailleurs, le bistrot le Trou du diable fait partie des coups de cœur du dernier numéro du Figaro Magazine. Simon René et Marc Danis ont amplement vérifié si c’était mérité.

J’ai pris deux belles heures pour aller rouler en Harley à Hérouxville, à Saint-Tite, à Saint-Sévérin et dans d’autres petites municipalités des environs. C’est joli comme tout mais pas toujours très cossu.

Et parfois, les routes rappellent les rues de Montréal. Pas aussi pires, rien ne peut être aussi abominable que les rues de Montréal, mais y a de jolis trous que les libéraux ont oubliés pour les élections.

LES PARENTS DE BRAIDWOOD

Les parents d’Adam Braidwood, Bill et Robin, ont suivi la soirée de boxe tout près du doc Mailloux. Le célèbre psychiatre rêve du jour où il pourra savoir quel est l’état d’esprit idéal pour un boxeur qui se prépare à livrer un important combat. Agressivité, calme, fébrilité, concentration ? Le doc n’offre pas de réponse. Il attend d’en savoir plus.

Nous, on peut juste dire au doc que la très belle April, l’amie de Braidwood, est arrivée vendredi à Shawinigan. On n’en dit pas plus.

DE L’OPPOSITION POUR LES KAZAKHS

Les Kazakhs d’Anna Reva en ont eu pour leur argent à Shawinigan. Pour la première fois, ils avaient droit à des combats d’au moins six rounds. Et les Mexicains dénichés par Stéphane Lt oyer avaient du coffre et du cœur. Même le beau Artur Ziatdinov en a arraché. D’ailleurs, s’il a dominé largement le combat, il est sorti du ring avec le nez amoché. Véro, pleure pas.

Quant à Sadriddin Akhmedov, il avait reçu la consigne de travailler un peu et de faire durer le plaisir. Ben, y a travaillé. Ce gars-là est étiqueté top 5 mondial. D’ici trois ans au plus.