Une cinquantaine de chiens coréens réfugiés à Montréal

Une cinquantaine de chiens de Corée du Sud voués à l’abattoir pour être mangés ont trouvé refuge à Montréal grâce à la Humane Society International (HSI).

L’organisme a précisé dans un communiqué publié mercredi dernier qu’elle a conclu un accord avec l’éleveur canin d’où proviennent les bêtes pour qu’il ferme ses installations afin de cultiver du céleri chinois.

«Marcher au milieu de cette ferme de viande canine m’a brisé le cœur. De nombreux chiens étaient entassés dans des cages en fil de fer, sans protection contre les éléments. Certains d’entre eux avaient des cicatrices et des blessures, et pour cause, l’intense frustration et l’ennui de vivre confinés dans des cages si petites, jour et nuit, provoquaient des batailles entre compagnons de cage. Ils survivaient grâce à une bouillie dégoutante composée de restes broyés des restaurants environnants et ne buvaient jamais d’eau fraiche», a mentionné directrice générale de HSI/Canada, Rebecca Aldworth.

«La plupart des chiens étaient absolument terrorisés, mais lorsque nous les sortions de leurs cages, ils semblaient comprendre que nous étions là pour les aider. Grâce à nos incroyables militants, ces merveilleux chiens seront désormais sains et saufs au Canada, et ils recevront toute l’attention et l’amour dont ils ont besoin», a-t-elle ajouté.

HSI soutient qu’il s’agit de la 12e ferme canine à avoir fermé ses portes grâce à ses efforts.

L’organisation soutient que ces chiens ont été secourus avant le festival d’été de Corée du Sud appelé «Bok Nal», durant lequel plus des centaines de milliers de chiens seraient mangés sous forme de soupe.

Au Canada, les chiens rescapés sont traités par un vétérinaire à leur arrivée, avant d’être socialisés en vue d’être placés pour l’adoption.