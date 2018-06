Volleyball: le Canada force la manche ultime, mais s’incline

Les Canadiens ont lutté jusqu’au bout et poussé le match à la limite de la cinquième manche, mais ils se sont tout de même inclinés 25-19, 22-25, 25-22, 24-26 et 16-14, dimanche, à Varna en Bulgarie, en cette quatrième semaine de la Ligue des Nations de volleyball.

Acculés au pied du mur en quatrième manche, les Canadiens sont demeurés en vie, mais il en manquait un peu pour venir à bout des Français.

«Malheureusement, nous avons fait quelques erreurs dans le dernier set qui ont coûté cher et nous n’avons pas marqué les points qu’il fallait au bon moment», a commenté Nicholas Hoag, qui a mené l’attaque canadienne en inscrivant 23 points, ce qui a fait de lui le meilleur marqueur du match.

«La France est une très bonne équipe, surtout en défense, alors c’était difficile de marquer. C’est dur d’avoir perdu, mais nous sortons quand même du positif de ça.»

Vendredi et samedi en Bulgarie, la troupe de Stéphane Antigua avait surpris les Brésiliens 3-0 pour ensuite être défaite par la même marque contre les Bulgares.

«Nous avions moins de pression contre le Brésil que face à la Bulgarie. Nous avons été très agressifs contre le Brésil et cela a porté fruit. C’est la première fois que nous les battions depuis 2012 et je crois et c’était une victoire importante pour notre confiance. La Bulgarie est sortie en force et elle a tout mis au service sans faire beaucoup d’erreurs. Après ce match hier soir (samedi), nous avons eu de la difficulté à dormir», a poursuivi le joueur originaire de Sherbrooke.

«Nous sommes maintenant dans les meilleures équipes au monde. Nous faisons encore de petites erreurs que ne font pas celles qui sont dans le Top-3, mais une fois que nous allons polir ça, nous pourrons compétitionner pour des médailles au Championnat du monde, en Ligue des Nations et peut-être même aux Jeux olympiques de 2020.»

L’équipe canadienne met maintenant le cap sur Jiangmen, en Chine, où sera disputée l’avant-dernière ronde de la Ligue. Dans son groupe, le Canada retrouvera la Chine, la Serbie et le Japon.

Le Canada doit compter sur une défaite de la Serbie contre la Pologne dimanche et ensuite remporter ses trois matchs en Chine pour espérer prendre part à la ronde finale du tournoi aura lieu à Lille, du 4 au 6 juillet.