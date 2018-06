GIGUÈRE MARENGER, Thérèse



De Boisbriand, le 15 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Giguère, épouse de feu M. Albert Marenger.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Noëlla) et Ginette (Denis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère André Gauvreau, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QUÉBECMardi, le 19 juin de 9h30 -11h00.Une liturgie de la Parole aura lieu ce jour même à 11h00.